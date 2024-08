Danielle apresenta propostas para Aracaju e reforça coragem e compromisso com os cidadãos

Durante seus atos de campanha nos bairros, na imprensa e por meio das redes sociais, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, está apresentando suas propostas, formuladas a partir do diálogo com a população, para a capital em diversas áreas. Ela vem demonstrando que conhece os problemas da cidade e aponta soluções.

A delegada ressalta que os aracajuanos conhecem a sua história e confiam em seu projeto para Aracaju. “Todos sabem da minha coragem e competência. Que eu sou a mesma delegada que recuperou mais de R$200 milhões para os cofres públicos, que defendeu o cidadão quando ele mais precisou. Eu não preciso ser a candidata que está atrelada a um governador, a um presidente, ou a um pai, ou a um marido. Todo mundo conhece a delegada Danielle”, afirma.

As ideias e propostas apresentadas pela delegada Danielle buscam promover um tempo de mudanças em todas as esferas, o que demanda novas práticas de gestão, relacionamento com o cidadão, transparência e inovação. Entre as áreas que serão priorizadas está a educação. “Sou filha de professora e desde cedo sei que a educação é capaz de transformar vidas. É meu compromisso investir nesta área essencial. Combater, por exemplo, o déficit de creches que hoje existe em nossa capital. E vamos buscar soluções com a participação efetiva dos professores para que possamos alcançar melhores índices”, destaca.

Outro ponto defendido pela candidata é a valorização da Guarda Municipal. “As guardas municipais dependem muito do gestor público. Constitucionalmente, elas foram pensadas apenas para cuidar do patrimônio e espaços públicos, mas hoje elas têm uma outra função, que é de auxiliar a segurança pública. A gente discutiu com os guardas o plano de carreira, para que eles sejam devidamente valorizados, além de investimentos”, pontua a delegada.

Danielle também tem reforçado o compromisso com os seus eleitores, reafirmando que sempre irá se posicionar na política. “Alguns se colocam como opositores do prefeito Edvaldo, mas em 2020, por exemplo, tiveram uma grande chance de tirar ele do poder, mas não se posicionaram. Decidir é importante, não pode se esconder atrás da covardia. Eu tenho coragem e independência e jamais deixarei meus eleitores no vácuo. Jamais deixarei de dizer o que penso, como voto e o que vou fazer”, assegura Danielle Garcia.

Ascom Delegada Danielle Garcia