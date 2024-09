Delegada Danielle assina carta compromisso com a educação pública de Aracaju apresentada pelo Sindipema

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, e o seu candidato a vice, o Professor Ayslan (MDB), participaram de reunião com o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema), nesta terça-feira, 18, e assinaram uma carta compromisso com a educação pública e os educadores.

Danielle reafirmou que a Educação será uma das prioridades centrais de sua gestão. “Nós viemos conversar com os profissionais do ensino de Aracaju e entender as suas necessidades. Aqui, assinamos uma carta compromisso com a categoria que tem demandas completamente realizáveis, basta ter coragem para fazer e compromisso com a melhoria da nossa educação básica”, afirmou a candidata a prefeita.

Além da “Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas Eleições 2024”, a delegada Danielle e o professor Ayslan também assinaram a “Carta dos Educadores do Brasil para as Eleições Municipais de 2024”. Entre os compromissos estão a valorização dos profissionais da Educação; investimento na infraestrutura das escolas; ampliação do acesso, permanência e qualidade da educação infantil; e ampliar a oferta de escola de tempo integral.

Além disso, o fortalecimento da política pública para a Educação de Jovens e Adultos – Eja; gestão democrática e participativa; compromisso com o Plano Municipal de Educação (PME); combate à desigualdade educacional; educação inclusiva; respeito aos aposentados; e concurso público.

“Como professor da rede pública de Aracaju desde 2008, assinar a carta compromisso com o Sindipema representa o nosso comprometimento em garantir o pagamento do piso do magistério, realizar concursos públicos e incluir os profissionais de educação nas políticas públicas. Nosso compromisso é manter um diálogo aberto e permanente com o sindicato, fortalecendo a transparência e a colaboração a partir de 2025”, salientou o professor Ayslan.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia