Delegada Danielle destaca força popular de sua candidatura

Em entrevista ao jornalista Jailton Santana, da Rede Rio FM, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, analisou o atual cenário político na capital e falou sobre a sua posição de destaque nas pesquisas de intenção de voto, apresentando o apoio popular como seu principal diferencial.

“Eu estou tranquila, os aracajuanos gostam de mim, me acompanham, votaram e continuam votando em mim. Por isso, eu não podia deixar de estar aqui como candidata, eu precisava estar nessa eleição me reconectando sempre com os cidadãos, em especial aqueles que votaram em mim para prefeita e para o Senado, mostrando que eu nunca desisto deles, assim como eles não desistem de mim”, afirmou Danielle.

Sobre sua posição nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Aracaju, Danielle disse: “Pesquisa a gente tem pra todos os gostos e o fato é que, seja lá em qual pesquisa você queira se basear, o segundo lugar está muito embolado entre as três candidaturas. Mas, com uma diferença, Danielle com muito menos poderio de volume de campanha, de dinheiro, mas ainda assim se sustentando nesse segundo lugar. Isso demonstra a nossa força e também o quanto a população de Aracaju quer o voto sério e honesto”, ressaltou.

Como candidata e delegada de polícia há 22 anos, Danielle tem dedicado atenção especial aos assuntos relacionados à segurança pública, com destaque para a atuação da Guarda Municipal de Aracaju. “Nós temos uma Guarda pronta, preparada e querendo estar atuando nas ruas. Eles têm qualificação, são hoje cerca de 480 guardas, então dá pra utilizar a Guarda também para promover a segurança da população aracajuana, seja nas ruas, seja nas feiras, seja nos espaços públicos”, pontuou Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia