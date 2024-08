Danielle firma compromisso com a ampliação do tratamento de doenças neuroimunológicas

Candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) reuniu-se, nesta quinta-feira, 29, com representantes do Centro de Apoio às Pessoas com Doenças Neuro Imunes (CADNI) para ouvir as necessidades das pessoas e familiares com diagnóstico neuro-imunológicos (Esclerose Múltipla, Neuromielite Óptica, Vasculite, entre outras) e integrar as informações ao seu plano de governo.

Na oportunidade, Danielle Garcia e o seu candidato a vice, o Professor Ayslan, assinaram uma carta compromisso com a entidade, reforçando que, em sua gestão, o Município vai priorizar a atenção a este público, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas por doenças neuroimunológicas em Aracaju.

“Essa é uma discussão muito importante para o futuro das pessoas que já convivem com o diagnóstico de doenças raras e para os futuros diagnósticos. Os aracajuanos precisam ter essa garantia e suporte da saúde pública municipal nesse momento tão sensível das suas vidas”, afirmou a candidata.

No encontro, também foi destacada a campanha Agosto Laranja, mês de conscientização sobre o tema, e foi abordada as atuais necessidades do público, como o fortalecimento da Atenção Básica com foco nas doenças raras, promoção de capacitação continuada dos profissionais de saúde, facilitação do acesso ao diagnóstico e tratamento especializado, promoção de campanhas de conscientização e apoio a grupos de pacientes e familiares.

Ascom Delegada Danielle Garcia