Danielle apresenta propostas para o desenvolvimento econômico de Aracaju

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, apresentou as suas propostas para o desenvolvimento econômico e social aos integrantes do Fórum Empresarial de Sergipe, nesta quarta-feira, 28. Na reunião, Danielle defendeu a promoção do desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável.

“Eu não consigo enxergar o desenvolvimento econômico, social e sustentável sem a devida participação das empresas. Não tem como, a máquina pública não sustenta a cidade sozinha. Mas não podemos esquecer que tem muita gente com fome, necessitada de tudo. Então esse também tem que ser um compromisso nosso, vocês do Fórum e nós numa futura gestão municipal. Que a gente consiga, juntos e com muito diálogo, construir um futuro melhor para Aracaju”, disse a candidata.

Danielle também apresentou algumas propostas, como a implementação de políticas públicas de desenvolvimento econômico ancoradas nas vocações e potencialidades da cidade; melhorias da infraestrutura, proporcionando condições melhores de desenvolvimento; além da integração das cadeias produtivas e do estímulo à geração de negócios locais.

“Agradeço a receptividade de todos neste importante espaço para debatermos ideias que possam contribuir com o desenvolvimento econômico, social e sustentável da nossa cidade. É com diálogo que vamos administrar Aracaju e promover as mudanças necessárias para desenvolver a cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou Danielle Garcia.

Ascom Delegada Danielle Garcia