DANIELLE GARCIA BUSCA APOIO DA BANCADA FEDERAL PARA AMPLIAR POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM SERGIPE

A secretária de Políticas para as Mulheres de Sergipe, a delegada Danielle Garcia, cumpriu agenda em Brasília esta semana que contou com visitas a parlamentares da bancada sergipana e reunião no Ministério das Mulheres. O objetivo foi ampliar a captação de recursos e fortalecer as parcerias para a efetivação e ampliação dos projetos e ações para as sergipanas.

No Congresso Nacional, a secretária foi recebida pelo senador Alessandro Vieira e pela deputada federal Katarina Feitoza. “Apresentamos o portfólio com os diversos projetos da SPM, inclusive com os valores para a execução, e solicitamos a destinação de emendas para que possamos fortalecer e ampliar as políticas para as mulheres sergipanas”, ressaltou Danielle Garcia.

“E vamos continuar buscando o apoio dos demais parlamentares da bancada para que eles também contribuam com essa causa tão importante, que é a melhoria de vida de todas as mulheres em Sergipe”, complementou a secretária da SPM de Sergipe.

Já no Ministério das Mulheres, a reunião foi com a equipe de Enfrentamento à Violência. “O combate à violência contra a mulher é um dos grandes desafios enfrentados. E é importante que os governos e a sociedade como um todo estejam de mãos dadas para efetivar ações neste sentido, principalmente para evitar o feminicídio, que é o ápice dessa violência”, salientou Danielle.

Casa da Mulher Brasileira

Outro tema da reunião no ministério foi a Casa da Mulher Brasileira em Sergipe, que está em fase de construção na capital. “Tratamos sobre os protocolos de atuação e a estruturação dos órgãos neste importante equipamento que está próximo de ser entregue e que será essencial no acolhimento às mulheres vítimas de violência e nos devidos encaminhamentos para que elas tenham seus direitos assegurados”, destacou a secretária Danielle Garcia.

Ascom Delegada Danielle Garcia