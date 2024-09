Danielle Garcia defende a valorização e reestruturação da carreira dos Guardas Municipais

Na disputa pela prefeitura de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) participou de reunião com representantes do Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju (Sigma), nesta terça-feira, 17, e assinou carta compromisso com a valorização da categoria e reestruturação da carreira no município.

“A pauta da Segurança Pública é muito importante pra gente. Eu venho da segurança e sei o quanto a guarda municipal tem papel primordial para a segurança de todos os aracajuanos e aracajuanas, mas, para isso, eles precisam de valorização profissional, de um carreira bem estruturada, de qualificação e desse trabalho em parceria com as demais forças de segurança do estado”, defendeu a candidata.

A reunião contou com a presença do vice Ayslan Araújo e da candidata a vereadora Georlize Teles (MDB), que é delegada e já foi secretária de Defesa Social de Aracaju. Ela reafirmou seu apoio à candidatura de Danielle em Aracaju, que tem compromisso com a Guarda Municipal. “Uma mulher aguerrida, uma mulher que está disposta a mudar, a fazer valer a cidadania de cada um. Vocês estão diante de uma mulher que tem boa vontade, que sabe fazer, que quer fazer e que, acima de tudo, conhece a segurança pública e tem condições de fazer por um detalhe, assim como eu, Danielle não deve a cabeça a ninguém e tem voz própria”, afirmou Georlize.

Em seu plano de governo e em várias entrevistas, Danielle já defendeu a valorização e o fortalecimento da atuação da Guarda Municipal de Aracaju, mas a carta assinada hoje fala sobre o compromisso da candidata com a regulamentação salarial dos guardas auxiliares, a regulamentação salarial dos guardas oriundos do Exército, a reformulação do plano de carreira para garantir a promoção por tempo de serviço sem limite de vagas, a revogação do Art. 69 do Plano de Carreira da categoria e a realização de concurso público.

Foto: Marcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia