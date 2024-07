Danielle Garcia diz que por lutar por seu antagonismo, não ficaria com Luiz e Jackson no mesmo palanque durante campanha eleitoral

Por Diógenes Brayner

A candidata à prefeita de Aracaju pelo MDB, Danielle Garcia, admite realmente que é um desafio disputar a Prefeitura “sozinha e sem um grupo”. Para ela, “todo mundo acha uma loucura, um desafio, mas para mim, não está em jogo ganhar ou perder: está em jogo manter meu nome, minha posição, ter a minha coerência”.

Em declaração ao repórter Diógenes Brayner, do Faxaju Online, nesta sexta-feira (26), Danielle admitiu que, “na realidade, seria uma grande incoerência eu ser candidata à vice-prefeita de Luiz Roberto (PDT). Eu, que luto tanto pelo antagonismo da mulher e aceitar um cargo de vice para ser coadjuvante, ou estar num palanque junto a Jackson Barreto? É incoerente isso”.

Danielle deixou claro que não está “preocupada em ocupar um cargo a qualquer custo. Não é isso que está na minha mente, mas firmar meu nome, mantendo minha coerência. Um dia o mandato chega, sem pressa, porque o mais importante é o povo olhar para mim e dizer “eu confio em Danielle”, porque sei que ela vai manter a linha dela, independente de onde ela esteja”.

Danielle acrescenta que quanto à vice, “nós temos nomes ótimos em nosso partido”, mas, sei que as pessoas ficam desesperadas com o tempo: Edvaldo com o candidato dele fazendo sucessão, mas até hoje não sabe quem vai ser o vice de Luiz. Sei que o desespero e a agonia são mais deles, porque estou muito mais tranquila com essa eleição.

Danielle disse que colocou seu nome em uma campanha leve, que e se reconecta com seus eleitores:, “firmo meu posicionamento, as pessoas vão entender que sou independente e sou responsável por aquelas pessoas que acreditam em mim e isso para mim é o que importa”, disse.