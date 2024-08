Danielle Garcia é recebida com festa por moradores da Zona Norte de Aracaju

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, foi recebida com festa pelos moradores do bairro Palestina, na Zona Norte da cidade, durante caminhada realizada nesta terça-feira, 27. Ao lado do seu candidato a vice, o Professor Ayslan, e do candidato a vereador Pituxo, Danielle percorreu as ruas da comunidade, conversando com as pessoas, ouvindo suas necessidades e apresentando propostas.

“Aracaju conhece minha trajetória, que sempre foi guiada pela coragem e pelo compromisso com nossa cidade e nosso povo. Como delegada de polícia, enfrentei de frente a criminalidade, e, como secretária de políticas públicas para mulheres, trabalhei incansavelmente pelas mulheres de nosso estado. Aracaju sabe que estou aqui para fazer a diferença. Com amor por essa terra e determinação para construir um futuro melhor, sigo ao lado de vocês nessa jornada”, afirmou a candidata.

Danielle tem investido em uma campanha eleitoral baseada na escuta ativa para um cuidado verdadeiro com cada cidadão, apresentando propostas para cuidar da cidade com coragem, transparência, diálogo e honestidade. “Seguimos percorrendo os diversos cantos da nossa cidade, reforçando o nosso projeto para promover a mudança que Aracaju precisa”, ressaltou.

Antes da caminhada na Palestina, Danielle participou de sabatina na TV Atalaia, onde falou sobre política partidária, campanha eleitoral, respondeu os questionamentos acerca da sua candidatura e apontou alguns temas presentes no seu plano de governo para 2025-2028.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia