Danielle Garcia homologa candidatura a prefeita e Ayslan Araújo, vice

A convenção realizada neste domingo (04), pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmou a delegada Danielle Garcia na disputa pela Prefeitura de Aracaju nas eleições 2024 e apresentou o Professor Ayslan Araújo como candidato a vice-prefeito.

O ato político, que ocorreu no Colégio Estadual 24 de Outubro, no bairro 18 do Forte, reuniu apoiadores, lideranças políticas do estado e os nomes que disputarão uma vaga na Câmara Municipal pela sigla.

“Significa muito para mim vocês estarem aqui. Olhar para vocês e ver nos olhos e em cada abraço a esperança. E hoje em dia, em Aracaju, ter esperança é um ato de coragem. Nessas eleições, a mudança que os aracajuanos desejam só vai chegar pelas mãos da verdade, da independência, da coragem. De cada homem ou mulher de Aracaju que abraçar esse nosso sonho”, salientou Danielle.

A candidata a prefeita também elencou alguns problemas enfrentados por quem mora na capital sergipana e que precisam de soluções efetivas. “Acreditar em dias melhores em nossa cidade enquanto espera há dois anos uma consulta com um dentista, por exemplo, é só para os fortes. Resistir e seguir lutando enquanto procura vaga em alguma creche para o filho pequeno é sinal de bravura. Aceitei o desafio de disputar a Prefeitura porque sei que dá pra fazer”, ressaltou.

Danielle destacou o compromisso de promover uma cidade que avance no desenvolvimento social e econômico, garantindo mais oportunidades, dignidade e qualidade de vida para todos. “Dá para fazer mais e melhor agora. Mais creches, mais postos de saúde, trazer ônibus mais confortáveis e modernos. Dá para fazer mais por nossos jovens, pela zona de expansão, pela zona norte, por nossas periferias, e mostrar que Aracaju não se resume à zona sul”, pontuou.

O Professor Ayslan agradeceu a acolhida e relembrou o trabalho desenvolvido em parceria ao longo dos anos. “Muito obrigado pelo apoio que eu tenho recebido de vocês. É uma honra ter sido escolhido para compor a chapa majoritária junto com a Danielle, em um partido com tantos pré-candidatos fortes, competentes e qualificados. A minha chegada aqui não foi por acaso, já que eu e Dani construímos uma base de trabalho já há algum tempo”, enfatizou.

O senador e presidente estadual do MDB, Alessandro Vieira, destacou o trabalho de Danielle enquanto secretária estadual de Políticas para as Mulheres. “Nós precisamos acreditar que o trabalho honesto, mesmo quando incomoda, vai vencer no final do jogo, ele vai nos levar à cidade que a gente merece. Não dá pra aceitar uma Aracaju sem creches, com falta de remédios, uma educação de baixa qualidade, quando temos uma cidade tão rica. Por isso, o trabalho que nós vamos fazer nessa campanha é para mostrar ao povo aracajuano que tem político que realmente entende as nossas necessidades e tem a capacidade técnica para fazer o que é preciso, porque não adianta ficar só gritando”, afirmou.

Durante a convenção, foi reproduzido um vídeo do deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, reforçando o apoio do partido a Danielle. “Danielle é preparadíssima, ela tem uma vida voltada ao cuidado com as pessoas, se preocupa com o problema dos outros e eu tenho certeza que, como prefeita, ela vai propor soluções para melhorar as políticas públicas de Aracaju”, ressaltou.

Chapa proporcional

Além da chapa majoritária, o MDB apresentou os nomes que irão disputar vaga na Câmara de Vereadores. São eles: Dra. Georlize, Sargento Byron Estrelas do Mar, Adriano Bandeira, Pituxo, Cabo Didi, Evaldo Campos, Edivaldo dos Anjos, Nelson Farias o amigo do povo, Professor Daniel do Esporte, Betão do Povo, Professor Davi, Bento, Bira Rabelo, Neres Estofados, Gilberto Evangelista, Piriquito do Sol Nascente, Aline Alves, Karyne Lemos, Sil Ribeiro, Lenice, Silvânia Mãozinha, Laura Leite Psicóloga da Civil, Professor Ana Lúcia e Irmã Mara Lúcia.

Da assessoria