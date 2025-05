DANIELLE GARCIA PARTICIPA DE REUNIÕES EM BRASÍLIA E BUSCA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia participou do Encontro Nacional com Gestoras Estaduais de Políticas para as Mulheres, realizado em Brasília. A agenda de compromissos na Capital Federal incluiu ainda uma reunião promovida pelo Consórcio Nordeste e visita ao Congresso Nacional.

Segundo a secretária, o Encontro de Gestoras foi um momento importante de troca, alinhamento e fortalecimento das ações em todo o país. “Uma oportunidade valiosa para criar conexões, compartilhar experiências e pensar em novas estratégias para uma atuação cada vez mais eficaz e equitativa em Sergipe”, afirmou.

Danielle Garcia também participou da reunião da Câmara Técnica da Mulher do Consórcio Nordeste, que reuniu gestoras da região. “Mais uma oportunidade de fortalecer o diálogo e alinhar estratégias conjuntas em prol das mulheres nordestinas”, salientou.

Ainda em Brasília, a secretária Danielle Garcia visitou o gabinete do senador Alessandro Vieira. “Que tem sido um dos parlamentares mais engajados na defesa dos direitos das mulheres. Agradecemos os recursos destinados e solicitamos novas emendas para viabilizar mais políticas para as sergipanas”, ressaltou.

