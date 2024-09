Danielle Garcia recebe apoio dos moradores do Bugio durante carreata

A primeira carreata da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), ocorreu na noite desta sexta-feira, 30, no Bugio. Ao lado do seu candidato a vice, o Professor Ayslan, Danielle percorreu as ruas e avenidas da localidade e foi recebida com alegria pela população, que fez questão de sair às ruas para demonstrar o apoio à delegada.

“Eu fico ainda mais feliz e motivada a seguir nessa caminhada a cada abraço, a cada aperto de mão, a cada mensagem de carinho e apoio que eu recebo ao chegar nos bairros de Aracaju. A minha força e coragem vem dos aracajuanos e aracajuanas, que apoiam o nosso projeto para mudar Aracaju”, afirmou Danielle.

Durante o percurso, a candidata a prefeita reforçou o compromisso de promover ações para garantir a prestação de serviços públicos de qualidade. “E vamos fazer isso trazendo a gestão para mais próximo dos cidadãos, descentralizando a administração através das subprefeituras. Assim, será mais fácil identificar e resolver as demandas”, salientou Danielle.

Neste sábado, 31, a partir das 16 horas, a Carreata da Delegada passará pelos bairros Dom Luciano, Porto Dantas e Japãozinho.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia