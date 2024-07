DANIELLE GARCIA VISITA O 17 DE MARÇO E O JAPÃOZINHO E MORADORES DESTACAM DEMANDAS NA SAÚDE E EDUCAÇÃO

Em visitas aos bairros Japãozinho e 17 de Março, a delegada Danielle Garcia (MDB), pré-candidata a prefeita de Aracaju, ouviu dos moradores demandas de cada localidade. E o que mais chamou a atenção foi a necessidade de melhoria nos serviços de saúde ofertados na rede municipal, a exemplo do atendimento médico e da marcação de exames e consultas com especialistas.

“Foram conversas muito importantes com estas duas comunidades para ouvir da população quais os problemas enfrentados. E o que a gente percebe é que, embora esses dois bairros estejam em zonas diferentes da nossa capital, alguns problemas são comuns, a exemplo da saúde. Os moradores relataram, por exemplo, o quanto é difícil o processo de inclusão de uma solicitação de exame no sistema e o acompanhamento”, destacou Danielle.

Segundo a pré-candidata, ficou claro que é preciso rever o atual modelo disponível. “Os moradores falaram do aplicativo disponibilizado pela prefeitura onde é possível acompanhar o andamento do processo de liberação, porém muitos alegaram não saber utilizar a plataforma digital ou ainda falta de internet”, salientou.

“Ou seja, a ferramenta é necessária, mas é preciso que seja disponibilizada orientação sobre o uso. Além disso, deveria ser criado uma forma para que as pessoas sejam informadas por telefone ou WhatsApp da liberação de um exame ou consulta. A gestão municipal precisa garantir os meios que facilitem a vida dos usuários do SUS em Aracaju e a tecnologia pode ser uma parceira nisso, mas é preciso que os benefícios cheguem a todos”, complementou.

Outro tema levantado durante os encontros que se destacou foi a necessidade de mais creches “A gente percebe em todos os bairros que visitamos a cobrança por mais creches em Aracaju, para que os pais possam deixar seus filhos e terem a tranquilidade de ir trabalhar. E isso eu ouço desde que estávamos à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Com toda certeza, será uma das prioridades em nosso mandato”, assegurou Danielle.

A pré-candidata ressaltou ainda a importância da criação de projetos voltados para as crianças e jovens nos bairros. “Enquanto policial, sei a importância destas ações para afastar, por exemplo, do mundo das drogas. Por isso, é necessário sim implementar, seja através de iniciativas próprias ou apoiando os que já existem, projetos multitemáticos nos bairros. Inclusive, para melhor aproveitamento dos espaços de lazer, como as praças”, finalizou.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia