DANIELLE: “O MAPA DA SEGURANÇA REAFIRMA A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”

Em entrevistas a emissoras de rádio e TV, a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, falou sobre os dados divulgados recentemente do Mapa da Segurança Pública 2025, que apontam que Sergipe foi o segundo estado do Brasil com a maior redução do número de feminicídios, no período 2023-2024, com 37,50%. O estado saiu de 19 casos, em 2022, para 16, em 2023, e 10, em 2024.

A secretária pontuou algumas ações da SPM que contribuíram para este cenário. “Temos realizado uma série de ações. E uma das que me deixa muito feliz é o debate deste tema nas escolas com os alunos. A gente precisa trabalhar a cabeça da sociedade, especialmente na juventude. O crime de gênero contra a mulher não é só uma questão de polícia, mas também de educação, de cultura”, salientou.

“Ou ocorre uma conscientização geral de que vivemos uma outra fase, onde é dado o direito à mulher de ser quem ela quiser e ocupar os espaços que ela desejar, ou ficaremos remando contra a maré e a vida inteira tentando combater o feminicídios e os demais crimes contra a mulher apenas com a polícia”, complementou Danielle Garcia.

A secretária também chamou a atenção das mulheres para os comportamentos que são considerados violência contra a mulher e que muitas vezes não são perceptíveis ou subestimados. “O homem não acorda e do nada decide matar a sua companheira. Ele vai dando sinais, seja com um xingamento, uma diminuição da pessoa e outras atitudes até que chegue ao feminicídio. Por isso, as mulheres precisam estar muito atentas aos sinais que são emitidos e pedir ajuda logo nos primeiros”, enfatizou.

Danielle Garcia ressaltou ainda a importância das medidas protetivas. “Tivemos uma aumento do número de medidas protetivas. Saímos de 5.311 em 2023 para 6.559 em 2024. E o que temos visto é que o aumento do número de medidas protetivas reduz os casos de feminicídios. E isso ocorre porque o autor do crime é um covarde, que agride essa mulher dentro de casa, e que ao primeiro sinal de que a polícia pode ir ao local, que vai ter uma audiência na justiça, ele recua. É por isso que as mulheres que morrem são as que não buscam ajuda”, detalhou.

Ainda na avaliação da secretária, o Mapa da Segurança Pública 2025 reafirma a efetividade das ações e projetos desenvolvidos pelo Governo de Sergipe em prol das sergipanas. “Apesar de não serem números para comemorar, uma vez que ainda tivemos mulheres perdendo suas vidas pelo simples fato de serem mulheres, esse levantamento nacional demonstra que estamos no caminho certo no tocante ao enfrentamento à violência e à garantia de proteção às vítimas”, afirmou Danielle Garcia.

Outro dado do Mapa da Segurança citado durante a entrevista foi o que aponta que Sergipe teve a maior redução de estupros do país no mesmo período, com 18,15%. No tocante aos casos de estupros de mulheres, a diminuição foi de 19,83%. “E mais uma vez o trabalho transversal da SPM com outros órgãos reflete positivamente. Através de campanhas e outras ações, reforçamos a importância do respeito aos limites impostos pelas mulheres. E vamos seguir firmes na luta contra todos os tipos de violência contra as mulheres”, salienta Danielle Garcia.

