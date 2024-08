Danielle se destaca no debate e reforça que é a mais preparada para administrar Aracaju

No debate eleitoral promovido pela Rede Fan, nesta sexta-feira, 24, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, voltou a demonstrar para os aracajuanos que é a mais preparada para administrar a capital pelos próximos quatro anos. Ela foi firme em suas colocações sobre os problemas da cidade e apontou possíveis soluções.

Um dos temas foi o transporte público. Danielle defendeu que os usuários do sistema estão pedindo apenas o básico na prestação do serviço. “O que as pessoas querem é o transporte que funcione. Elas querem saber que o ônibus vai chegar no horário, que não tem uma porta caindo, que as pessoas não vão ser assediadas nos ônibus, que a tarifa seja justa. O nosso compromisso é que a gente trabalhe não só o transporte, mas absolutamente todas as coisas que permeiam a gestão pública com transparência, com seriedade e com compromisso com todos os aracajuanos”, enfatizou Danielle.

No que se refere às políticas públicas para as mulheres aracajuanas, Danielle ressaltou a importância da intersetorialidade da gestão municipal. “Nós temos que trazer junto a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Esportes, da Defesa Social e tantas outras secretarias, para que a gente garanta uma vida digna para todas as mulheres. Nós somos mulheres, a gente sabe o que é isso. Nós somos chefes dos nossos lares”, afirmou.

“É a gente que gera, é a gente que amamenta, é a gente que morre quando o nosso filho está com fome e a gente não tem o que dar para ele. Então, a política para as mulheres realmente enche os meus olhos. E, com certeza, na Prefeitura de Aracaju, a gente não vai negligenciar nenhuma mulher, inclusive as mulheres negras, porque são as maiores vítimas dos crimes mais terríveis que elas sofrem, inclusive na questão da violência doméstica”, completou a delegada.

Em outro ponto do debate, Daniele Garcia também defendeu a retomada do Plano Diretor para a discussão sobre a infraestrutura da cidade. “Não dá para falar em infraestrutura sem falar no Plano Diretor. Aquele que está datado ainda do ano 2000, que as alterações que foram feitas em 2014 foram decretadas nula pela Justiça, por conta da falta de escuta da população. Não dá para planejar a cidade sem o Plano Diretor, não dá pra pensar em infraestrutura sem chegar a todos os cantos da cidade”, ressaltou.

A candidata citou como exemplo o canal do Anchietão, que ela visitou anteriormente e segue na mesma situação. “Há quatro anos eu estive nesse lugar e tenho a mesma foto. Uma situação que não deveria mais existir. Então, infraestrutura e progresso têm que andar juntos. Quando a cidade tem infraestrutura de progresso, todas as pessoas conseguem viver com dignidade”, afirmou a candidata.

Foto: Portal Fan F1

Ascom Delegada Danielle Garcia