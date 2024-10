Danielle se destaca no debate da TV Sergipe com propostas claras

A delegada Danielle Garcia (MDB) foi destaque no debate promovido pela TV Sergipe nesta quinta-feira, 3. Além de apresentar suas propostas, respondendo com clareza as perguntas formuladas, Danielle foi enfática em seus questionamentos, focando, principalmente, nos problemas enfrentados pelos aracajuanos nas diversas áreas.

Logo no primeiro bloco, a delegada perguntou a Luiz Roberto sobre os processos contra o candidato de quando ele trabalhou na Petrobras, o polêmico processo licitatório para compra de computadores com suspeita de superfaturamento, o aditivo para a coleta do lixo e a entrega de casas sem a devida qualidade. “A gente fica estarrecida com tantas notícias sobre isso e também pela falta de transparência da atual gestão”, pontuou.

“O senhor fala tanto que vai fazer, mas quantos anos mais o seu grupo precisa para fazer o que não foi feito em tantos anos? Nós assumimos o compromisso de promover uma gestão transparente e que cuide das pessoas, entregando, por exemplo, moradia de qualidade para a população. Todos me conhecem, sabem do meu trabalho no combate à corrupção e não há nada que macule a minha história”, completou.

No mesmo bloco, Danielle também respondeu a pergunta da candidata Candisse Carvalho (PT) sobre os contratos emergenciais do lixo. “É lamentável que a gente tenha esses mesmos contratos questionados, a mesma empresa e que ainda não tenha sido feita a licitação da coleta de lixo na capital. Eu fiz a minha parte enquanto delegada, investigando e questionando o que era necessário”, enfatizou Danielle, falando ainda que não aceitou ser vice porque acredita que a mulher tem que ser protagonista na política, respondendo a outra pergunta.

No segundo bloco, o tema sorteado foi meio ambiente e Danielle perguntou a Luíz Roberto sobre a retirada de árvores da avenida Hermes Fontes para ampliar a avenida, mas que não resolveu a questão do trânsito na via. Ela lembrou ainda que a quantidade de árvores derrubadas não foi replantada. “O candidato tem tantas ideias, mas, mesmo estando ao lado do prefeito, não as repassou para que fossem executadas”, ressaltou a candidata, questionando ainda quanto tempo mais a atual gestão precisa para fazer algo, inclusive, pelo meio ambiente.

Questionada sobre diversidade e inclusão ainda no mesmo bloco, Danielle disse que essa é uma prioridade do seu Plano de Governo. “E as políticas públicas que mitiguem essas demandas precisam ser executadas de forma transversal entre as secretarias, de modo a atender a todos. É assim que a gente vai fazer para promover inclusão e diversidade em nossa gestão”, assegurou.

Ela ainda rebateu a candidata Niully relembrando com quem a candidata já esteve aliada. “Você fala muito de sistemão, mas a senhora já fez parte dele. A senhora ocupou cargos comissionados e andou junto com os Valadares. Eu sou servidora pública e sempre cumpri o meu papel. Tenho a consciência tranquila em relação a isso”, salientou Danielle.

Já no terceiro bloco, a delegada Danielle perguntou a Yandra sobre o tamanho da sua estrutura de campanha, mesmo com o teto de gastos sendo o mesmo para todos os candidatos majoritários. “Eu sei quanto custa cada coisa. Por isso, pergunto de onde vem tanto dinheiro, pois a sua campanha tem muito mais bandeiras e outras estruturas. A Polícia Federal, inclusive, visitou endereços ligados à sua campanha. É assim que a senhora quer fazer campanha, burlando a lei?”, questionou na réplica.

Também no terceiro bloco, Danielle falou sobre desenvolvimento econômico, respondendo a pergunta de Luiz Roberto. “Temos uma cidade pautada por um tecido econômico tradicional. Não temos geração de emprego na área da tecnologia, não temos capacitação da nossa mão de obra para atender a demanda desse mercado. Nossos jovens querem empregos que lhes garantam salários melhores. Chama atenção que no período que o senhor passou na Fundat houve uma queda na geração de empregos em nossa cidade”, frisou.

Já no quarto bloco, Danielle perguntou a Emília Correia sobre o Plano Diretor e questionou a viabilidade do congelamento do IPTU proposto pela candidata. A delegada também respondeu a Luiz Roberto sobre a revitalização do Centro. “Nosso Centro Histórico está abandonado e isso já começa com o abandono do Palácio Inácio Barbosa, antigo prédio da prefeitura. Vamos levar a administração para o Centro, criar uma zeladoria para cuidar da região e promover o desenvolvimento. É possível fazer, mas é preciso coragem e compromisso”, detalhou.

Em suas considerações finais, Danielle agradeceu aos aracajuanos que acompanharam o debate e reforçou o pedido de voto no 15. “Vocês acompanharam nesta eleição denúncias de abuso de poder econômico, de compra de votos. Mas, o que vocês não viram foi o meu nome envolvido em nenhum desses escândalos ou denúncias, pois eu não estou disposta a tudo pelo poder. Eu tenho honestidade e coragem para enfrentar os problemas e eu não desisto da minha cidade. Vote com consciência. Política é lugar de gente séria e honesta, por isso tenha responsabilidade ao escolher quem vai administrar Aracaju. Vote 15!”, concluiu a delegada.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia