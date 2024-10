Danielle: “Seria mais tranquila a neutralidade, não sou de me esconder”

A delegada Danielle Garcia (MDB) concedeu entrevista, nesta segunda-feira, 14, à Fan FM e falou sobre a decisão dela e dos demais integrantes do partido em apoiar a candidatura de Luiz Roberto (PDT) a prefeito no segundo turno. Ela confirmou ainda que vai retornar à Secretaria de Políticas para as Mulheres e deixou em aberto o seu futuro político.

“Reunimos todo o MDB e, por unanimidade, todos entenderam que a melhor decisão seria apoiar Luiz Roberto. Muitos por questões ideológicas e outros por entenderem que deveríamos seguir com o governo. E foi a partir desse diálogo que definimos esse apoio no segundo turno”, afirmou Danielle.

A delegada destacou que um dos fatores para a decisão foi a sua lealdade ao governador Fábio Mitidieri. “E lealdade, para mim, é um sentimento caro. Quando no primeiro turno Fábio deixou que escolhêssemos o nosso caminho, e eu escolhi o caminho mais difícil, que era ir sozinha, eu fui. Agora, no segundo turno, temos Emília e Luiz, e tenho críticas aos dois. Mas, neste momento, a lealdade a Fábio fala mais alto do que qualquer questão. Eu costumo ser grata e leal aqueles que sempre estiveram do meu lado”, pontuou.

Danielle Garcia salientou que está tranquila em relação à sua decisão. “Eu gostaria muito de ser a prefeita de Aracaju, tanto que me coloquei pela segunda vez na disputa. Estou muito tranquila com a decisão que tomei, uma decisão de lealdade. Além disso, outra coisa me deixa tranquila, e que é importante lembrar, é que em 2020 Emília escolheu estar ao lado de um homem no primeiro turno, e até aí tudo bem. Mas, no segundo turno, a decisão de neutralidade de Emília foi muito ruim. Ela poderia ter nos apoiado naquele momento. E tenho certeza que o apoio dela teria feito a diferença naquele pleito”, disse.

A delegada também reiterou que sempre se posicionará politicamente, mesmo que isso traga desgastes. “Seria muito mais tranquilo para mim eu dizer que ficaria neutra e liberar a minha base, seria até menos desgaste. Eu não levaria tanta porrada nas redes e nos grupos de WhatsApp, inclusive com mensagens desrespeitosas. Mas, eu não sou de me esconder. Eu sou coerente com as minhas decisões. Essa neutralidade não me cabe”, declarou.

Ainda na entrevista, Danielle reforçou algumas cobranças feitas no momento da definição de apoio. “Eu disse a Edvaldo e a Luiz que a nossa cidade não é uma catástrofe, mas há lugares que precisam melhorar, a exemplo do Nova Liberdade e da invasão do Marivan. E eu falei para eles que eu estava dando o apoio, mas cobrei o comprometimento e disse que eu irei cobrar deles que esta situação mude. A minha preocupação maior é com as pessoas”, enfatizou.

Por fim, a delegada Danielle confirmou o seu retorno à Secretaria de Políticas para as Mulheres em novembro. “E 2025 será bem bacana, porque fizemos muitos projetos já com orçamento. Vamos inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, que está previsto para março, além de outros grandes projetos em parceria com outras secretarias, especialmente para as mulheres que ainda vivem em vulnerabilidade social”, concluiu.

Ascom Delegada Danielle Garcia