Danielle visita a Soledade e debate com os moradores soluções para as demandas

Em visita ao bairro Soledade, na noite desta quinta-feira, 15, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, ouviu dos moradores as demandas mais urgentes na localidade, como a melhoria dos serviços de saúde, geração de emprego e renda e acesso à educação.

“Eu tenho visitado os quatro cantos de Aracaju, conversando com as pessoas e entendendo as demandas mais urgentes em cada localidade. Nessas conversas, mesmo em bairros diferentes e distantes, alguns assuntos se repetem, como as reclamações quanto ao serviço público de saúde, a falta de emprego e as dificuldades enfrentadas para ter acesso à educação pública de qualidade”, destacou a delegada Danielle Garcia.

Os moradores apontaram os problemas enfrentados na saúde como uma das principais queixas na Soledade. “A saúde na Soledade está horrível, dividimos os serviços da Unidade Básica de Saúde com os moradores do Lamarão. Os atendimentos dos moradores da Soledade são pela manhã e à tarde apenas os moradores do Lamarão são atendidos. Além disso, os usuários da Área Amarela estão sem médico e sem agente de saúde. A médica que estava responsável só atendeu até a última sexta-feira”, ressaltou a moradora Alexandra Santos.

Após ouvir as pessoas, Danielle afirma que a zona Norte da cidade está clamando por atenção especial do Poder Público. “Os aracajuanos das regiões menos favorecidas da cidade estão sofrendo para ter acesso à saúde, educação, infraestrutura e segurança. Esse é o compromisso que estamos firmando com os cidadãos, o de promover uma gestão eficiente, mas com a sensibilidade de ouvir e cuidar das pessoas, e com a firmeza para tomar as decisões necessárias para enfrentar e resolver os problemas da nossa Aracaju”, disse Danielle.

