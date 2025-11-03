Danyara Passos é eleita a presidente estadual do partido Cidadania

Em Congresso Estadual do Cidadania realizado sábado, 01, na Assembleia Legislativa de Sergipe – ALESE Danyara Passos foi eleita em chapa única presidente estadual do Cidadania.

O evento reuniu filiados de diversos municípios, dentre eles, delegados aptos a participarem da eleição, vereadores e vice-prefeitos do partido.

“Muito feliz por ter sido eleita presidente estadual do Cidadania. A segunda mulher presidente na história de Sergipe. Agradeço a confiança do diretório e vamos construir um novo futuro para nosso estado”, frisou a nova presidente Danyara Passos, agradecendo aos filiados e delegados pelo apoio na eleição.

Eleitos

A nova formação que comandará o Cidadania Sergipe será: Danyara Passos (Presidente), Ana Yris Pereira (vice-presidente), Cecília Marques (segunda vice-presidente), José Lima (terceiro vice-presidente), Ninã Victor (secretário-geral), Antonio Vitor (secretário de organização), Maria Rozangela (primeira-secretária), Osvaldo Souza Santos (segundo secretário), Wanderson Bonfim (terceiro secretário), Itamar Santana (tesoureiro) e Kaique Azevedo (tesoureiro-adjunto).

“Desejo sucesso a todos que tomaram posse hoje, em especial, a nova presidente eleita Danyara Passos”, disse o presidente Georgeo Passos, que encerra o ciclo de quatro anos dedicados ao crescimento do partido. Durante o evento, os filiados enalteceram a dedicação de Georgeo, ressaltando, sobretudo, o fortalecimento do Cidadania e bons resultados nas últimas eleições.

Texto e foto assessoria