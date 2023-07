De olho nas eleições 2024: Advogado Anderson Macedo tem se destacado em pesquisas

Apesar de ainda estarmos há um ano e três meses das Eleições Municipais 2024, esse já tem sido o tema de muitas rodas de conversas, especulação da imprensa e pesquisas de intenção de voto realizada por perfis políticos nas plataformas digitais e redes sociais, de maneira especial, no Instagram, e muito já se fala sobre os possíveis postulantes a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju.

Nesse sentido, alguns nomes já estão tomando a dianteira quanto à preferência popular na mais não tão pacata capital sergipana. Um dos nomes que têm sido constantemente ventilado e que tem alcançado repetidamente o primeiro lugar nestas Pesquisas de Instagram é o do advogado criminalista Anderson Macedo.

Natural de Feira de Santana (Bahia), Anderson reside em Aracaju há 20 anos. Fiel ao seu agrupamento político, desde 2006 o advogado é filiado ao PSB Sergipe, sempre trabalhando nas campanhas e reconhecido como um fiel escudeiro do ex-deputado federal Valadares Filho, que desde 14 de junho passou a integrar o Governo Lula como Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria-Geral da Presidência.

Anderson tem se dedicado de maneira especial a advogar em pautas relacionadas à defesa dos direitos e segurança da mulher. É comum vê-lo em entrevistas em rádio, TV e sites da imprensa sergipana tocando em temas sensíveis como importunação e abuso sexual e ainda sobre pautas relaciondas à defesa da não-violência contra a mulher. Talvez o êxito do advogado nas últimas pesquisas seja atribuído a isto. Vejamos!

Em Sergipe, as mulheres representam 53,11% do eleitorado, totalizando um quantitativo de 860.677 eleitoras, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE). Em âmbito nacional não é diferente. Ainda segundo o TRE, o gênero feminino também representa a maioria do eleitorado brasileiro (52,49%), somando quase 78 milhões de eleitoras em todo o país.

“Ter a maioria do eleitorado sergipano e brasileiro composta pelo gênero feminino representa uma vitória para as mulheres. Saber que posso estar recebendo delas esse reconhecimento da minha luta contra a misoginia e em favor da defesa da integridade física e sexual destas mulheres é para mim uma honra, ao mesmo tempo que redobra a minha responsabilidade e foco nesta missão. O futuro a Deus pertence! Mas não escondo que seria uma enorme satisfação para mim ser, enquanto homem, ser um representante aguerrido destas mulheres na Câmara de Aracaju”, destacou o advogado.

