Debate da Fan consolida Luiz Roberto como gestor de alta performance

Objetividade técnica, precisão e sensibilidade social. Essas características ficaram evidentes na participação do candidato Luiz Roberto no debate promovido pelo Grupo Fan de Comunicação, na noite de sexta-feira, 23, reunindo os demais postulantes ao cargo de prefeito da capital.

Demonstrando assertividade, o candidato Luiz Roberto abordou questões relevantes para a sociedade aracajuana, além de responder aos questionamentos, elencando prioridades, descrevendo as características e as principais demandas das regiões da cidade e consolidando a demonstração de domínio técnico das temáticas.

“Mostramos que temos as propostas mais viáveis para as reais necessidades do povo de Aracaju. Nada de propostas mirabolantes e soluções que precisam de participação de outras pessoas. Conheço cada canto dessa cidade e tenho plena consciência dos problemas e dos encaminhamentos necessários à busca soluções. Isso é fruto da participação na elaboração e execução de um planejamento estratégico reconhecido nacional e internacionalmente, que gerou os resultados em qualidade de vida destaque no Nordeste”, destacou.

Sensibilidade Social

A característica dialógica, sempre presente em sua atuação profissional, também ficou evidente na demonstração do conhecimento profundo sobre as realidades enfrentadas nas localidades aracajuanas. “Conheço porque vou às localidades, interajo com os moradores e ouço as opiniões, críticas e sugestões olho no olho das pessoas. Venho da área operacional e essa é uma marca na minha atuação profissional. Estou pronto para levar Aracaju a um novo patamar de avanços”, concluiu.

Fonte e foto assessoria