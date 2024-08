Debate Eleições 2024 TV Atalaia: candidatos(as) falam de seus projetos

O debate promovido pelo Sistema Atalaia de Comunicação na tarde desta terça-feira (20), reuniu os candidatos Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL), Luiz Roberto (PDT), Niully Campos (Psol) e José Paulo Leão (Novo), que disputam o primeiro turno das eleições, no estúdio da emissora.

Mediado pelo apresentador Gilvan Fontes e com transmissão simultânea pela TV Atalaia (8.1) e pelas rádios Nova Brasil FM (93.5), Transamérica Aracaju (90.5), Rádio Cidade FM (99.5), e pelo canal oficial do Youtube da TV Atalaia, o debate promoveu a inclusão com a tradução em libras.

Candisse Carvalho (PT)

“O que tenho a dizer é que eu nasci em Aracaju, vivenciei os problemas juntos com vocês enquanto estava na voz de repórter e fizemos juntos a escuta ativa para elaborarmos juntinhos nosso plano de governo que contempla na medida certa as soluções para os nossos problemas e necessidades”.

Danielle Garcia (MDB)

Vocês já me conhecem e não é de hoje. São 24 anos de serviço público, defendendo você, os serviços públicos e combatendo o disperdício do dinheiro público. Estou aqui mais uma vez para fazer frente e trabalhar por você aracajuano e aracajuana”.

Emília Corrêa (PL)

“Aracaju conhece a história da vereadora Emília Corrêa. Eu tenho dito, a minha oração a Deus é para que ele não me deixe chegar lá se não for pra melhorar um pouco a vida das pessoas. Tem muita gente querendo o poder pelo poder, então eu peço o seu voto”.

Luiz Roberto (PDT)

“Você sabe, aracajuano, o que nós já fizemos por essa cidade, o processo de transformação capitaneado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, obras na zona norte, zona sul, na zona de expansão, a revolução da nossa educação, a melhoria da nossa área da saúde, respeito aos nossos artistas, e essa cidade vai avançar, porque ela não pode cair na mão de qualquer um, de mãos inexperientes e mãos incertas”.

Niully Campos (Psol)

“Nós queremos uma cidade melhor para mim, para você e para nossos filhos. Não podemos entregar essa cidade para quem está aí no poder há tanto tempo. É fundamental que nesse momento você olhe para a diversidade do partido PSOL”.

Zé Paulo Leão (Novo)

“Sou um candidato de direita, que é contra o assassinato de crianças nos úteros maternos, a favor da vida desde a concepção até o seu fim natural, que é contra a legalização das drogas, contra o banheiro coletivo unissex, contra o desrespeito as tradições religiosas e a favor de uma cidade governada para todos”.

