Debate: Emília Corrêa destaca trajetória, propostas e garante administração transparente

Na noite de ontem, 23, a candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), participou do debate promovido pela Rede Fan de Comunicação. Com uma vasta experiência e uma trajetória respeitável, Emília se apresentou ao público aracajuano destacando seu papel como advogada e defensora pública aposentada, além de sua atuação como comunicadora e vereadora por Aracaju.

Durante o debate, Emília ressaltou seu trabalho à frente da Presidência da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Aracaju. Ela destacou diversos projetos que liderou em prol das mulheres, abordando temas como direitos sociais, a inclusão de pessoas com deficiência e o apoio aos menos favorecidos. Emília enfatizou a importância de uma gestão pública transparente, defendendo a necessidade de uma administração comprometida com os princípios éticos e a justiça social.

A candidata não poupou críticas à gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, apontando falhas em diversas áreas e ressaltando a necessidade de mudanças profundas na gestão municipal. Emília expressou sua visão de uma Aracaju mais inclusiva e justa, onde os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados e garantidos.

Ao final de sua participação, Emília agradeceu a Deus pela oportunidade de servir à população aracajuana e destacou o trabalho que vem realizando ao lado de seu vice, Ricardo Marques, no âmbito legislativo. Ela reforçou que, caso eleita, sua gestão será focada, a princípio, nos direitos básicos dos aracajuanos, com melhorias na saúde, transporte e geração de empregos. Medidas que serão realizadas com transparência, ética e combate aos desvios de recursos públicos.

“Foi um momento importante para dialogar diretamente com o povo aracajuano sobre nossas propostas e nossa visão de uma cidade mais justa e inclusiva. Tive a chance de destacar o trabalho que realizamos na Procuradoria da Mulher e reafirmar nosso compromisso com os direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, e dos mais vulneráveis”, destacou.

“Também foi crucial trazer à tona a importância da transparência na gestão pública, algo que, infelizmente, tem sido negligenciado pela atual administração. Seguimos firmes na defesa dos direitos básicos dos aracajuanos, com uma gestão que será pautada por valores e ética. Agradeço a Deus por essa oportunidade e ao povo de Aracaju por confiar em nosso trabalho”, completou Emília.

POR ASCOM/EC