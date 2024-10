Debate na TV Sergipe vira entrevista com Luiz Roberto por ausência de Emília anunciada na última hora

Por Diógenes Brayner

O debate que seria realizado nesta sexta-feira (25), à noite, foi cancelado e transformado em entrevista apenas com o candidato Luiz Roberto (PDT), porque a candidata Emília Corrêa (PL) desistir de comparecer, anunciando a sua decisão faltando poucos minutos para o início do programa. Luiz esteve presente e respondeu às perguntas do mediador do debate, em um clima que ficou sem graça, exatamente porque não haveria mais confronto entre os dois, dentro da legislação eleitoral.

Luiz Roberto iniciou a entrevista sobre ação social, lamentando a ausência de Emília em um momento de esclarecer à população os problemas indagados e as propostas que esclareceria o eleitorado. Lamentou a sua falta e chegou a dizer que “não era a primeira vez que a vereadora praticava um ato de covardia, desrespeitando a população que esperou ansiosa pelo encontro entre os dois, que domingo disputam o segundo turno para a Prefeitura de Aracaju.

A decisão de Emília deixou em dúvida a posição dos eleitores. Muitos acham que ela perdeu votos e pode até se prejudicar. Outros admitem que a vereadora agiu corretamente, porque às vésperas do pleito não havia novas perguntas a fazer e nem propostas sobre a administração, todos elas já expostas como forma de verdade e outras tipo fake news, além da agressão que poderia acontecer durante o confronto, que não seria bom nem para Emília e nem para Luiz Roberto.

O pessoal ligado a Luiz Roberto admite que Emília Corrêa pisou na bola ao faltar o debate, como se estivesse com medo de enfrentar o seu adversário verbalmente no último instante que debateria problemas de Aracaju e que exporia seus projetos. Entretanto, havia também os que diziam que Emília saiu ganhando com a ausência, porque o debate será produzido com todos os itens desgastados que foi ao ar durante a campanha eleitoral.

Paralelamente ao debate da TV- Sergipe, Emilia Corrêa e Ricardo Marques, seu candidato a vice, entretanto realizaram uma Live no Instagran e falaram dos seus projetos, posições, objetivos e firmaram compromissos com a população.