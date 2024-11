DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA ABRE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO

A aluna Dina Ramos, de 16 anos, do Ensino Médio do Colégio Dinâmico, fez parte da turma que assistiu atentamente à fala da professora Mayra Santos Silva no primeiro dia de eventos da Semana da Consciência Negra realizada na Escola do Legislativo João de Seixas Dória. “Nossa professora é muito boa nessa temática, e acho que a gente deveria ter mais debates assim em várias partes”, disse

Foi uma fala forte, esclarecedora e bastante didática. Falar aos jovens, na maioria negra, sobre uma formação antirracista é sempre um grande desafio. “Não se pode esvaziar a temática; é preciso resgatar a nossa história, nossa identidade, nossa ancestralidade e fazer com que esses jovens possam refletir sobre os assuntos que estão sendo debatidos. Devemos celebrar as conquistas sim, mas sem deixar de lutar sempre por um futuro mais justo, mais igualitário”, falou a professora.

Esta é a segunda vez que a Escola do Legislativo realiza a edição da Semana da Cosnciência Negra. “A gente tem trazido temas para enriquecer os debates sobre o racismo e enquanto órgão vinculado à Assembleia Legislativa, a Elese promove essas discussões para um amadurecimento, uma consciência e oxalá o fim de determinadas práticas racistas”, disse a diretora.

A programação segue nesta terça, 19, às 9h, com várias apresentações musicais e culturais realizadas pelos alunos do Colégio Purificação, em Aracaju; além de palestra. ‘História para ninar gente grande’, com o samba da Escola de Samba Mangueira de 2019 que terá a participação da aluna Fernanda Santiago. O samba da mangueira foi escolhido porque provoca o ouvinte a conhecer a história daqueles que foram negligenciados ao longo dos séculos. A palestra ‘13 de Maio na Ótica Antirracista’ oferece uma reflexão que será apresentada pelas professoras Roberta Trindade e Fernanda Alves Santos, da Rede Pública de Sergipe. É uma crítica sobre a abolição da escravatura no Brasil, analisando o 13 de maio de 1888 sob a ótica antirracista.

Em ‘Monólogo de Dandara’ : Símbolo de Resistência e Luta, a aluna Lorena, do 1º ano do Ensino Médio, traz à tona a história de uma das mais importantes figuras da resistência negra no Brasil colonial. Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, foi muito mais do que uma companheira; ela desempenhou um papel crucial na organização do Quilombo dos Palmares, liderando ações militares e estratégias de defesa contra as forças coloniais.

‘O perigo de uma história única’ que será apresentado pela aluna Alícia, do 8° ano, irá apresentar uma resenha crítica do livro ‘O perigo de uma história única’ de Chimamanda Ngozi Adichie em que serão debatidos conceitos como identidade, subjetividade, racismo e estereótipos de maneira a subverter a hegemonia de uma única história oficial sobre os povos africanos, demonstrando que essa parcialidade do conhecimento é sempre injusta com as várias histórias, memórias e culturas existentes. ‘Óculos de cor: ver e não enxergar’ mostra a partir da história de duas crianças com realidades distintas, as protagonistas do livro Óculos de cor, de Lilia Schwarcz. Os alunos do Colégio Purificação comentarão sobre a persistência das desigualdades sociais e do racismo no Brasil, os privilégios da branquitude na sociedade brasileira e a importância de não mais naturalizar esses lugares de privilégio.

Por último o ‘Canto das Três raças – Clara Nunes interpretada por Carla Apenburg’ finaliza o dia de apresentações e debates. O clássico do samba brasileiro precisa ser sempre rememorado e ecoado, sendo uma das várias maneiras de contar as histórias de formação populacional, política e cultural do nosso país.

Já no dia 21 de novembro, às 9h ocorrerá, numa edição especial do Projeto ‘Quintas Negras’, a palestra ‘Direitos Humanos e Cultura de Paz: como enfrentar o racismo na Escola’ com a professora Adriane Damascena, da Universidade Federal de Pernambuco. A professora compõe a equipe de coordenação, formação e gestão da Educação para a Equidade Racial pelo CEERT. Tem experiência na área de Educação com ênfase em Fundamentos da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Educação, patrimônio, currículo, Direitos Humanos e Infância, adolescência e juventude negra.

Para finalizar a programação, haverá uma apresentação especial do Grupo Canarinhos, sob a regência do maestro Carlos Magno. O evento é gratuito e aberto ao público. Lembrando que no dia 20, quarta-feira, não haverá programação por conta do feriado nacional.

Por Rosângela Dória/Elese

Fotos: Joel Luiz