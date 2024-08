Debates e pesquisas não definem quem ganha as eleições a prefeito, em razão de posições financeiras

Por Diógenes Brayner

A campanha política começou para valer, com a presença dos candidatos nas ruas. Entretanto, emissoras de rádio e televisão dão inicio a debates chochos que não levam a nada. Assim como apelam para pesquisas feitas por institutos contratados pelos próprios candidatos, que são publicadas dentro de índices que favoreça a quem paga. A internet está cheia de opiniões sobre candidaturas e abarrotadas de resultados de avaliações que favorece a quem o integrante escolheu para votar.

O eleitor que faz avaliação sem compromisso de cada um dos candidatos, não participa desse “jogo” para conquistar votos a seus candidatos. Escolhe o melhor e vota consciente de que está tentando um bom administrador para sua cidade. Esse voto de qualidade é que faz mudar a política viciada e trambiqueira para o bem do seu município e o fim das administrações fora do padrão de responsabilidade e compromisso com o eleitor.

Sexta-feira (23), A Fan FM promoveu um debate bem estruturado. Todos os candidatos compareceram e a pauta elaborada para perguntas e respostas dava oportunidade de todos eles deitarem e rolarem sobre seus projetos de Governo. Praticamente todos eles preferiram fugir ao tema e trocá-lo por indiretas ao adversário que respondia no momento, escolhido por ele, para mostrar falhas e irresponsabilidade do concorrente. Até natural isso, porque a falha de um favorece ao outro. Mas, pode complicar. É que o ouvinte ou telespectador quer ouvir propostas dos seus candidatos para consolidação de votos. Em razão disso, a imprensa trabalha em cima dos excessos, equívocos e ignorância de cada um. Registraram-se muitas agressões pessoais e envolvendo família durante o confronto entre as mulheres no debate da Fan.

Depois do encontro, em frente ao local em que se realizava o debate, centenas de integrantes de grupos que defendem cada candidato fizeram festa para os seus lideres e os arrastaram pelas ruas do bairro como se fossem vencedores. Uma coisa fica apenas caracterizada: não foi a população, que apenas quis ouvir e ver o debate, que financiou o movimento do bloco.

Pesquisas e posições – Segundo pesquisa publicada pelo portal Uol, de São Paulo. “Só 8 mulheres lideram pesquisas eleitorais nas 50 maiores cidades do país”. Citou que “Aracaju é a única capital nordestina liderada por uma mulher. A cidade tem cinco das oito candidaturas femininas — maior número entre as cidades pesquisadas”.

E continua: “A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera com chances de vitória no primeiro turno, com 48,58%. Ela é seguida por duas mulheres: a deputada Yandra Moura (União Brasil), com 16,29%, e a Delegada Danielle Garcia (MDB), com 12,18%”. A pesquisa é do IPEC.

O presidente Regional do Partido Liberal, empresário Edvan Amorim, disse que a disputa eleitoral “vai começar agora. A Emília está na frente”. Admitiu que a disputa seja para o segundo turno e três nomes estão empatados: Yandra Moura, Danielle e Luiz Roberto”.

Um experiente político admitiu que “uma campanha política tem duas fases: “uma agora e outra quando começarem os programas na televisão, que é quando se conhece melhor o candidato”. Informou que só nessa próxima semana vão ser divulgadas várias pesquisas. Admitiu que o Luiz Roberto vá se movimentar mais essa semana e disputa o segundo turno com Emília.