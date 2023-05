“Decisão política, e não jurídica”, diz deputado Rodrigo Valadares sobre caso do cartão de vacinação de Bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Valadares, representante do estado de Sergipe pela União-SE, expressou sua opinião sobre o caso envolvendo o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar argumenta que não vê elementos que manchem a imagem de Bolsonaro e ressalta que as investigações estão em andamento para revelar a verdade dos fatos.

Rodrigo apontou ainda o uso autoritário do processo penal no caso, questionando a legalidade do pedido de prisão preventiva, que considera extrapolar os limites estabelecidos pela lei. O deputado ressalta que as buscas e apreensões já foram realizadas, não havendo, segundo ele, prejuízo para a continuidade da investigação.

“Não vejo nada que macule a imagem do Bolsonaro, e as investigações estão em curso para mostrar a verdade. O que me chama a atenção, é que o processo penal está sendo usado de forma autoritária. O pedido de prisão preventiva extrapola os limites legais, pois já foram realizadas buscas e apreensões, não havendo qualquer tipo de prejuízo para a investigação”, aponta.

Para Valadares, a decisão de solicitar a prisão preventiva no caso do cartão de vacinação de Bolsonaro é de natureza política, e não jurídica. “Observamos, portanto, que se trata de uma decisão política, e não jurídica à luz da Lei”.

O deputado federal Rodrigo Valadares se posiciona como defensor da garantia dos direitos legais e afirma que as medidas tomadas no caso devem estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, evitando abusos e excessos. Ele reforça a importância de um processo justo e imparcial, em que a verdade seja revelada e os direitos individuais sejam respeitados.

Por Assessoria Parlamentar