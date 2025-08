DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE REALIZA NO DIA 16 DE AGOSTO O MUTIRÃO NACIONAL “MEU PAI TEM NOME”

A Defensoria Pública do Estado, por meio do Núcleo de Mediação e Conciliação, em parceria com o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), realiza no dia 16 de agosto, das 8h às 13h, a campanha nacional “Meu Pai Tem Nome”, que visa garantir o direito fundamental ao reconhecimento da paternidade.

A ação acontece na Central de Atendimento Defensora Diva Costa Lima, localizada na Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 1436, Jardins.

Entre os serviços, serão disponibilizados para a população exame gratuito de DNA; reconhecimento voluntário de paternidade; emissão de ofício para gratuidade de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito; emissão de carteira de identidade (RG); sessões de mediação e conciliação familiar; orientações jurídicas; aferição de pressão arterial e glicemia; orientações sobre registros civis; reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva; brinquedoteca para a criançada, entre outros.

O agendamento é necessário apenas para o exame de DNA até o dia 13 de agosto (quarta-feira) das 7h às 13h, por meio dos telefones: (79) 3205-3708 e WhatsApp: 98867-5673.

Todos os demais serviços serão ofertados sem necessidade de agendamento.

A ação conta com o apoio da Arpen-SE e Secretaria de Segurança Pública, por meio do Instituto de Identificação.

Por Débora Matos