Defensoria e Prefeitura da Barra discutem parcerias em prol da população

O defensor público-geral, Leó Neto; o subdefensor público-geral Institucional, Jesus Jairo Lacerda e a defensora pública, Núbia Martins reuniram-se com o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, na manhã desta terça-feira (7), na sede da SMTT Barra.

O encontro teve como objetivo estreitar os laços institucionais e discutir parcerias voltadas ao fortalecimento do atendimento à população do município.

Durante a reunião, o prefeito destacou a relevância da presença da Defensoria Pública na cidade. “É importante essa parceria com a Defensoria Pública, a defensora do povo brasileiro. Ver a minha cidade, Barra dos Coqueiros, com dois defensores públicos para cuidar das pessoas é muito importante para o futuro da população e para a melhoria da qualidade de vida. O município fica feliz com isso”, afirmou Airton Martins.

O defensor público-geral, Leó Neto, ressaltou o compromisso da instituição com o acesso à justiça e a promoção da cidadania. “Nosso papel é estar cada vez mais próximo da população, sobretudo daqueles que mais precisam. A parceria com a Prefeitura da Barra reforça esse compromisso de garantir direitos, ampliar o atendimento e construir soluções conjuntas que beneficiem a comunidade”, destacou.

