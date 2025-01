DEFENSORIA PÚBLICA EMPOSSA DOIS NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS; VANESSA MATOS CORTES E BRENO RODRIGO DÓRIA

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe ganhou reforço com a posse de mais dois defensores públicos. A cerimônia de posse, conduzida pelo presidente do Conselho Superior e defensor público-geral, José Leó Neto, aconteceu na manhã de quinta-feira (16), na sede da Instituição.

Foram empossados Vanessa Matos Cortes Oliveira e Breno Rodrigo Dória Rodrigues. Após o juramento e assinatura de posse, os novos defensores públicos receberam botons e ultrabooks para iniciarem os trabalhos.

Vanessa Matos Cortes Oliveira é sergipana, natural de Aracaju. Passou no concurso para defensor público do Estado de Goiás, onde exerceu o cargo por dois anos e meio.

Breno Rodrigo também é sergipano, nascido em Aracaju. Já ocupou cargos de técnico judiciário no Tribunal de Justiça de Alagoas e analista judiciário nos Tribunais de Justiça do Pará e Ceará.

O defensor público-geral, Leó Neto, deu boas-vindas aos empossados e destacou a expansão da Defensoria Pública no interior. “Na minha primeira gestão de defensor público-geral, criamos 50 cargos de defensor público, ampliando a política de expansão da Defensoria Pública nos municípios sergipanos. Isso é de suma importância para a população, principalmente do interior do Estado. Nomeações foram feitas e hoje tivemos a satisfação de receber mais dois colegas para compor o time da Defensoria, um time que está crescendo cada vez mais, um time campeão. Parabéns e sejam bem-vindos Dra Vanessa e Dr. Breno”, disse Leó Neto.

“Escolhi a Defensoria Pública pela missão institucional do cargo que é muito bonita, afinal, podemos ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade que não sabem que têm direitos. Acabei me apaixonando pelo papel da Defensoria Pública e, por isso, quis ingressar na Instituição. É um sentimento de muita alegria, sonhei muito com essa posse e fiquei imaginando como seria esse momento. Estou muito feliz por voltar ao meu estado e poder ajudar as pessoas”, destacou o empossado, Breno Rodrigo.

Os novos membros irão desempenhar suas atividades no interior do Estado.

Texto e foto Débora Matos