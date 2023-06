Defensoria Pública empossa mais três novos defensores públicos

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio do Conselho Superior, deu posse a três novos defensores públicos, aprovados no IV concurso público. A solenidade aconteceu no final da tarde de sexta-feira (2), na Central de Atendimento Defensora Diva Costa Lima, no Bairro Jardins.

Foram empossados os defensores públicos, Fabiana Mesquita Bacchi, Luiz Henrique de Castro Heusi e Pedro Felipe Cardoso Mota Fontes.

O Defensor Público Geral e Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, Vinícius Menezes Barreto, deu boas-vindas aos empossados e destacou a importância de levar a Defensoria Pública para todo o Estado.

“É com muita alegria que empossamos mais três membros para ampliar o exercício de nosso dever constitucional, levando a promoção de direitos aos cidadãos. A Defensoria Pública, com o apoio do Governo do Estado e dos parlamentares sergipanos, não está medindo esforços para levar justiça e dignidade às pessoas em estado de vulnerabilidade, especialmente àquelas que vivem no interior de Sergipe. Nossa meta é que tenhamos defensores em todos os municípios que contem com juízes e promotores e, aos poucos, estamos atingindo nossos objetivos graças ao empenho e dedicação de todos que compõem a Administração, bem como todos os colegas que se somam nessa luta por uma Defensoria Pública para todos”, destacou Vinícius Barreto.

O defensor público empossado, Pedro Felipe Cardoso, disse que integrar o quadro da Defensoria Pública de Sergipe é um sonho realizado. “Estudei muito para chegar até aqui e, fazer parte da Defensoria Pública de Sergipe, é a concretização de um sonho. Espero poder contribuir da melhor maneira possível, dando voz aos mais necessitados, invisíveis perante o estado. Comprometo-me a fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudar a Defensoria a exercer, da melhor maneira possível, o seu objetivo constitucional que é assegurar os direitos das pessoas vulneráveis economicamente”, declarou.

Prestigiaram a solenidade, membros da Defensoria Pública e familiares dos empossados.

Foto assessoria

Por Débora Matos