DEFENSORIA PÚBLICA EMPOSSA NOVOS MEMBROS E REFORÇA COMPROMISSO COM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe empossou na manhã de segunda-feira (3), mais dois membros para integrar o quadro de defensores públicos. A cerimônia, presidida pelo defensor público-geral e presidente do Conselho Superior, José Leó Neto, foi realizada na sede da Instituição, em Aracaju, e contou com a presença de familiares e amigos.

Tomaram posse os novos defensores públicos, Milana de Castro Chaves e Renan Nóbrega de Queiroz, que passam a reforçar o time de defensoras e defensores públicos comprometidos com a promoção da justiça e a defesa dos direitos da população vulnerável.

Durante o ato, os novos membros realizaram o juramento oficial e assinaram o termo de posse. Em seguida, receberam botons e ultrabooks, simbolizando o início de suas trajetórias na Instituição e a preparação para o exercício de suas funções em prol do acesso à justiça.

O defensor público-geral, José Leó Neto, destacou a importância da chegada dos novos membros. “A posse de novos defensores públicos representa o fortalecimento da nossa missão institucional. Cada novo colega que ingressa traz consigo renovação, energia e o compromisso de transformar vidas por meio da defesa dos direitos humanos e da promoção da cidadania”, ressaltou.

Para a empossada, Milana de Castro, ingressar na Defensoria Pública de Sergipe é a concretização de um sonho. “Este é um momento muito importante, a realização de um grande sonho. Sempre admirei profundamente a Defensoria Pública. Tive a oportunidade de estagiar por dois anos na Defensoria, onde pude conhecer de perto o trabalho transformador que a Instituição de Sergipe realiza. Desde então, sonhava em fazer parte desse time, e hoje esse sonho se concretiza. É um dia de muita emoção, mas também o início de uma carreira brilhante que demanda grande responsabilidade”, destacou.

“A Defensoria é, de fato, a instituição que leva literalmente a justiça a quem mais precisa e onde muitas pessoas depositam a esperança de ver seus direitos garantidos. Pretendo dar o meu melhor como defensora pública nessa instituição maravilhosa e que admiro muito. Estou aqui para somar e me empenhar ao máximo para ser a melhor profissional que puder.”, complementou a empossada.

De acordo com o novo defensor público, Renan Nóbrega, integrar a Defensoria Pública de Sergipe é motivo de orgulho e gratidão. “É uma grande honra fazer parte desta instituição tão respeitada e reconhecida em todo o estado. Nossa missão primordial é concretizar direitos e garantir dignidade à população mais humilde. É uma enorme alegria tomar posse na Defensoria Pública de Sergipe, em um estado nordestino com tanta história e qualidade de vida”, pontuou.

“Assumir o cargo de defensor público é uma grande honra e responsabilidade enorme. Espero corresponder à altura desta Instituição e desempenhar meu melhor papel com dedicação e compromisso, buscando concretizar os direitos daqueles que mais precisam. Sempre almejei um cargo de relevância nacional, especialmente em um país tão desigual como o nosso, onde o defensor público é, muitas vezes, a ponte entre o cidadão e a justiça. Que possamos, por meio do nosso trabalho, dar voz e vez às pessoas mais marginalizadas da nossa sociedade”, enfatizou Nóbrega.

Os novos membros irão desempenhar suas atividades nas unidades da Defensoria Pública do interior do Estado.

Currículo dos empossados – Natural de Olho d’Água das Cunhãs, no Estado do Maranhão, Milana de Castro Chaves, 26 anos, é formada em Direito pelo Instituto Camilo Filho (ICF), em Teresina, Piauí. Durante sua trajetória acadêmica e profissional, foi estagiária do Tribunal de Justiça do Piauí, da Defensoria Pública do Piauí, da Defensoria Pública do Maranhão e do Ministério Público do Maranhão. Também exerceu as funções de juíza leiga no Tribunal de Justiça e de oficial de justiça no Estado do Maranhão.

Renan Nóbrega de Queiroz, 38 anos, é natural de Monteiro, no Estado da Paraíba. Formado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), é pós-graduado lato sensu em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes. Foi estagiário do Procon Municipal de João Pessoa e, como advogado, atuou nas áreas cível, criminal e administrativa. Também exerceu o cargo de juiz leigo pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo, atuando na Promotoria Cível e de Patrimônio Público da Comarca de Itapevi. Antes de ingressar na Defensoria Pública de Sergipe, foi defensor público titular e coordenador do Polo de Benjamin Constant, na Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

