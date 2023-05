Defensoria Pública prestará assistência jurídica no “Sergipe é aqui”

Mutirão de serviços do Governo do Estado que acontece dia 26, em Carmópolis

A quinta edição do ‘Sergipe é aqui’ terá como parceira, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe. A ação, que acontece na sexta-feira (26), na Escola Estadual Poeta José Sampaio, em Carmópolis, contará com orientações jurídicas dos defensores públicos.

Durante a ação, a população poderá solucionar questões cíveis e criminais. Os defensores públicos e servidores prestarão assistência sobre procedimentos de saúde, usucapião, pensão alimentícia, guarda, divórcio, regulamentação de visitas, dissolução de união estável, inventário e outras de direito de família e sucessões, além de gratuidade para segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, e outras demandas de direitos do consumidor e criminal.

“A Defensoria Pública se soma a esse grande evento do Governo do Estado, que só tem beneficiado a população vulnerável do interior. Os defensores públicos já prestam essa assistência diariamente nas Varas Judiciais nas Comarcas onde atuam, inclusive na cidade de Carmópolis, mas a participação em mutirões de serviços aproxima ainda mais a população da Defensoria Pública e garante, cada vez mais, o acesso do cidadão à justiça. Parabéns ao governador por propiciar uma ação tão importante e necessária para a população do interior, que muitas vezes acaba não tendo acesso diariamente aos serviços ofertados a contento”, destacou o defensor público geral, Vinícius Menezes Barreto.

