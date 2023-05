Defensoria Pública registrou mais de 700 atendimentos no Mutirão da Cidadania

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio da Central de Mediação e Conciliação, promoveu no sábado (20), o Mutirão da Cidadania em alusão ao Dia da Defensoria Pública e da Defensora e Defensor Público, celebrado no último dia 19. A ação, que aconteceu na Central de Atendimento Defensora Diva Costa Lima, localizada no Bairro Jardins, registrou mais de 700 atendimentos.

Ações de usucapião; pensão alimentícia; divórcio; inventário; guarda; dissolução de união estável; segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito; tarifas de energia elétrica e água; planos de saúde; procedimentos médicos (cirurgias, exames, medicamentos etc…); benefícios da previdência social (aposentadoria, auxílio Brasil, BPC/LOAS, auxílio doença, auxílio gás, etc…) e outras questões de direito de família e sucessões, cível e criminal foram as mais procuradas pela população durante a ação.

Com relação aos serviços de saúde, os assistidos contaram com testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C realizados por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, além de aferição de glicemia e pressão arterial disponibilizados por um grupo de enfermeiros voluntários.

O Defensor Público Geral, Vinícius Menezes Barreto, destacou o mutirão como uma ação que já faz parte do calendário da Defensoria Pública. “Todos os anos, na semana em que se comemora o Dia da Defensoria Pública e da Defensora e do Defensor Público, a Defensoria Pública promove mutirões de serviços para celebrar a data. Na edição deste ano, o Mutirão da Cidadania bateu recorde de atendimento e a satisfação dos assistidos com os serviços ofertados e o atendimento prestado por nossos defensores públicos, servidores e colaboradores era visível. Ações como essa, só aproxima cada vez mais o cidadão da Defensoria e garante o acesso à justiça”, enfatizou.

A presidente da Associação de Doenças Inflamatórias Intestinais do Estado de Sergipe (ADIISE), Cláudia da Silva Lima, agradeceu a Defensoria por ter resolvido a cirurgia da sua neta. “Quando cheguei a ser atendida, tive a surpresa de que a cirurgia de crosslinking da minha neta será realizada graças a Defensoria e aos defensores públicos. Saio feliz por ter conseguido a cirurgia e só tenho a agradecer a Defensoria pelo atendimento e por tudo que tem feito pela população carente”, destacou.

A professora aposentada, Djarliere Ribeiro de Santa Rita, relatou que conseguiu resolver a questão do imóvel que adquiriu há mais de 38 anos. “Compramos um terreno, construímos a casa e agora decidimos regularizar a documentação, através do mutirão. O atendimento foi maravilhoso, tanto dos funcionários quanto do defensor público que me explicou tudo direitinho e esclareceu todas as minhas dúvidas. Saí do mutirão satisfeita e feliz por saber que logo terei a escritura do imóvel, através da ação de usucapião”, disse.

O mutirão contou com a participação de parceiros como a Defensoria Pública da União, INSS, Grupo de Enfermeiros Voluntários e Secretaria Municipal de Saúde.

Foto assessoria

Por Débora Matos