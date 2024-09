DEFERIDA A ELEIÇÃO DE EDSON PASSOS, A RESPOSTA NAS RUAS NÃO DEIXA DÚVIDAS SOBRE IMPACTO POSITIVO DA DECISÃO

Itabaiana testemunhou uma reviravolta emocionante no cenário eleitoral, após o Tribunal Regional Eleitoral da cidade julgar improcedente o pedido de impugnação feito pela coligação de Valmir de Francisquinho. A decisão confirmou a legalidade da candidatura de Edson Passos e seu vice, Agnaldo De Verso, provocando uma onda de comemorações nas ruas da cidade serrana. Apoiadores do “exército do 55” tomaram as avenidas em um grande movimento de apoio e festa.

Em um discurso marcado pela emoção Edson Passos, prefeito de verdade, destacou a justiça do processo eleitoral e reafirmou a regularidade de sua candidatura:

“Assim como qualquer candidato, submetemos toda a documentação necessária, e o processo seguiu os trâmites normais. Embora tenhamos esperado um tempo pelo resultado, hoje podemos comemorar. A minha candidatura foi deferida e, mais importante, não há nenhuma causa de ilegalidade ou impedimento, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Estamos ainda mais prontos para avançar.”

Com o apoio popular fortalecido, a campanha segue com grande energia e expectativa de uma vitória histórica para o grupo.

Lideranças da coligação também se manifestaram, destacando a seriedade com que conduzem a campanha e a importância dessa decisão judicial para a continuidade de um projeto de transformação para a cidade.

A resposta nas ruas não deixou dúvidas sobre o impacto positivo da decisão. Em clima de festa, o “exército do 55” na caminhada e comício no bairro Bananeiras, e por onde eles passaram, foi reforçado, fortemente, o pedido de liberdade para Itabaiana, e levaram a mensagem de confiança e esperança em um futuro promissor para o município.

“Agora, mais do que nunca, estamos juntos por uma Itabaiana melhor. Esse é um marco não apenas para a nossa campanha, mas para todo o povo itabaianense que deseja mudança e crescimento,” concluiu Edson Passos, deixando claro que a luta está longe de terminar e que a vitória nas urnas será o próximo grande passo.

O deputado Luciano Bispo também ressaltou em sua fala, que estará em Aracaju e em Brasília na busca de recursos como sempre estive para transformar Itabaiana junto a Edson e Agnaldo.