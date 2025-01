Defesa Civil atua em áreas críticas de municípios mais afetados por chuva

Desde a última sexta-feira, 10, Sergipe vem enfrentando intensas chuvas que têm causado transtornos em alguns municípios. O alerta de chuvas moderadas a intensas segue até a próxima quarta-feira, 15. Para lidar com a situação, o Governo do Estado ativou o Comitê de Gerenciamento de Crise, reunindo diversos órgãos com o objetivo de proteger a população sergipana.

Equipes da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), estão nos municípios desde o início das precipitações, avaliando áreas críticas e oferecendo suporte imediato às localidades mais afetadas. Em Capela, Laranjeiras, Simão Dias e São Francisco, os efeitos das chuvas foram mais severos, incluindo alagamentos, deslizamentos de terra, rompimento de rodovias e danos estruturais em vias públicas.

“As equipes seguem acompanhando a evolução das condições climáticas e atendendo às demandas emergenciais nos municípios afetados. Nosso foco é preservar vidas, mas também estamos atentos à mitigação de danos materiais e à recuperação das áreas afetadas. Reforçamos que qualquer situação de risco deve ser informada às coordenadorias municipais de Defesa Civil, aos nossos canais de atendimento para que possamos atuar com ainda mais precisão e rapidez”, afirmou a coordenadora de Planejamento e Gestão de Riscos da Supdec, major Flávia Emanuela Cruz.

Municípios mais afetados

Capela registrou mais de 180 milímetros de chuva no final de semana. Por lá, parte da rodovia SE-438, que liga a BR-101 pela Santa Clara à sede do município, cedeu e dois carros foram arrastados pela força da água. “A atuação da Defesa Civil estadual foi imediata. Assim que recebemos os primeiros relatos sobre o desmoronamento, enviamos equipes ao local para avaliar os danos. O foco principal foi mitigar riscos adicionais, como novos deslizamentos e possíveis acidentes. Também trabalhamos em conjunto com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos para resgatar os veículos e conduzir os levantamentos necessários para a recuperação da área”, detalhou a major Flávia Emanuela.

Em Laranjeiras, na Rodovia Walter Franco, no morro de acesso à Igreja de Bom Jesus, onde ocorreu o movimento de massa, que é o deslocamento de rochas e segmentos, a equipe da Defesa Civil interditou por questões de segurança, diante da possibilidade de mais chuvas. Já em São Francisco, um trecho da rua Maria Joselina Santos cedeu e também foi devidamente bloqueado.

Após vistoria realizada na manhã desta segunda-feira, 13, na ponte sobre o Rio Vaza-Barris, na Rodovia SE-179, entre os municípios de Pinhão e Simão Dias, foi verificado que não há comprometimento na sua estrutura física e, por isso, o tráfego, que havia sido interditado na noite de domingo, 12, foi devidamente liberado. No entanto, a Defesa Civil estadual orientou que providências sejam tomadas para recuperar as juntas de dilatação. Essa definição será discutida em reunião que ocorrerá na terça-feira, 14, às, 11h, na sede do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

