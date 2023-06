Defesa Civil de Aracaju interdita parcialmente ponte sobre o rio Poxim e garante estabilidade da estrutura

Durante a execução de um muro de gabião no âmbito da obra de ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, sobre o Rio Poxim, nesta quarta-feira, 14, ocorreu uma fuga de material da base da pista de acesso à ponte, no sentido Centro-praias. Imediatamente, a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), foi ao local, interditou a via e garantiu que não há comprometimento da estrutura de sustentabilidade da ponte.

Para que o trânsito possa continuar fluindo no local, foi implantado um sistema de fluxo binário pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), garantido o deslocamento de condutores e passageiros no sentido Sul e Norte.

De acordo com o secretário da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, as obras que estão acontecendo no local provocaram um deslocamento das estacas que haviam sido colocadas no local em uma outra ocorrência registrada na mesma área, em novembro do ano passado.

“Em novembro de 2022, uma parte do antigo aterro da ponte que já existia aqui cedeu. À época, foram colocadas estacas de sustentação para segurar e estabilizar essa parte da ponte. Como, no momento, ela está sendo duplicada, o nosso trabalho de escavação que acontece no local acabou descalçando essas estacas que haviam sido colocadas, o que fez a pista voltar a ceder. O que estamos providenciando agora é não mais a inserção de estacas, mas sim completar o trabalho feito com gabião, que é um muro de pedra, e vamos ainda aterrar de maneira definitiva essa área do problema identificado”, detalhou.

A Defesa Civil também garantiu que não há comprometimento da estrutura de sustentabilidade da ponte. Segundo o gestor da Semdec, tenente-coronel Silvio Prado, o risco existente no local foi eliminado com a interdição parcial da via; um binário foi implantado e o trecho interditado será liberado assim que os trabalhos forem concluídos.

“A Defesa Civil de Aracaju foi o primeiro órgão a chegar ao local. Imediatamente fizemos a interdição total da via, porque houve um deslocamento da estrutura de sustentação da ponte antiga e fizemos esse desvio para que nenhum carro tivesse o risco de trafegar nesta área. No momento, estamos fazendo o serviço de recuperação total, com retirada de material para que a gente tenha uma noção real dos impactos para iniciar o processo de recalçamento da estrutura para que o trânsito volte a ser liberado na ponte do Poxim. No momento, não há risco para a população. O risco que existia na ponte foi eliminado quando fizemos o desvio de trânsito e só iremos liberar novamente quando o calçamento no local for restabelecido”, disse.

Agentes das SMTT estão no local orientando os condutores e garantindo a mobilidade de veículos, pedestres e ciclistas na via. O trânsito, sentido Centro/praias, está sendo desviado para o sentido oposto. A SMTT recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas, a exemplo das avenidas Delmiro Gouveia, Adélia Franco, Paulo VI, Augusto Franco, Etelvino Alves e José Carlos Silva.

“Foi montado um binário no local, ou seja, o trânsito que segue sentido praia foi desviado para o outro sentido da ponte, que foi dividido para funcionar provisoriamente em sentido duplo. Durante este período, os agentes da SMTT estarão aqui no local acompanhando possíveis eventualidades e também para monitorar o funcionamento deste binário. A alteração no trânsito será encerrada assim que a Emurb nos informar sobre o prazo para a regularização da situação, com o avanço da recuperação da cabeceira da ponte”, detalha o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Fotos: Marcelle Cristinne