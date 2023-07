Defesa Civil Estadual avalia as consequências das chuvas

A ocorrência de desastres naturais representa um desafio significativo para as comunidades, exigindo um trabalho coletivo rápido e eficaz. Nesse sentido, a atuação da Defesa Civil Estadual desempenha um papel vital para uma resposta coordenada, eficiente e integrada, reduzindo o impacto de uma possível tragédia e salvando vidas. Durante o período de quadra chuvosa em Sergipe, que corresponde aos meses de maio a agosto, foram registradas 312 ocorrências em todo o estado, números levantados após resultado do monitoramento realizado até a última segunda-feira, dia 10.

Com isso, o Governo de Sergipe tem intensificado as ações de proteção e assistência à população. “Entre os dias 7 e 9 de julho, neste último final de semana, foram mais de 30 ocorrências registradas pelas coordenadorias municipais de Defesa Civil, mas que não foram solicitadas apoio do Estado. As principais foram nos municípios do Baixo São Francisco, com diversas vias públicas alagadas, sendo a maioria delas em Canhoba, Neópolis, Propriá e Telha. Por lá, tivemos casos de queda de muros, estradas vicinais interrompidas que culminaram no isolamento de algumas comunidades, alagamentos de ruas e transbordamento de riachos. Em Nossa Senhora da Glória, houve um dano parcial de uma casa que danificou o telhado. Já a Defesa Civil de Aracaju registrou 28 ocorrências. Lamentavelmente, ocorreram dois óbitos de rapazes que foram atravessar uma passagem molhada no município de São Miguel do Aleixo e foram arrastados pela correnteza”, pontua o superintendente da Defesa Civil Estadual (Supdec), tenente-coronel Luciano Queiroz.

O tenente-coronel explica que a Defesa Civil estadual atua como um órgão central, em parceria com a União, estabelecendo diretrizes, protocolos e normas que devem ser seguidos pelos municípios. Essa padronização contribui para a uniformização dos processos de planejamento, gestão de riscos, capacitação de equipes e mobilização de recursos. “A troca de informações e a cooperação mútua entre estado e município permitem uma avaliação mais precisa dos danos causados e das necessidades de reconstrução. A Defesa Civil municipal tem determinada capacidade de resposta e, quando esta não consegue atender as ocorrências, é solicitado então o nosso apoio”, explica.

De acordo com o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, a Defesa Civil Estadual desempenha um papel fundamental no apoio técnico e logístico aos municípios. Por meio de capacitações e treinamentos, são fornecidas orientações sobre boas práticas de prevenção, como mapeamento de áreas de risco, planos de contingência e sistemas de alerta precoce. “Estamos em contato com os municípios de todo Sergipe, constantemente, afinal, são eles que monitoram diariamente as situações vivenciadas pela sua população e podem precisar das ações do governo estadual a qualquer momento”, ressalta.

Luiz Roberto lembra que o Governo de Sergipe, por intermédio da Supdec, ofereceu, antecipando a quadra chuvosa, seminários e cursos sobre Mitigação de Chuvas e Gestão de Desastres, com o objetivo de preparar as coordenadorias de Defesa Civis dos municípios, as prefeituras e demais agentes que atuam nesta área. “A preparação das pessoas envolvidas com essas questões têm contribuído para que sejam dadas respostas mais amplas e eficazes diante de situações de emergência. São ações que envolvem esforços conjuntos entre as esferas, e atendem ao intuito do Governo de Sergipe que é proteger vidas, minimizar danos e promover a recuperação das áreas afetadas”, enfatiza o secretário da Sedurbi.

Foto Marcos Rodrigues