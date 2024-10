DEFESA SOCIAL E ASIMUSEP DIALOGAM SOBRE RESULTADOS ALCANÇADOS EM PROL DAS MULHERES DA SEGURANÇA PÚBLICA

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Lucas Rebello, recebeu, na sede da secretaria na tarde desta terça-feira (29), as representantes da Associação Integrada das Mulheres da Segurança Pública (ASIMUSEP/SE).

Na ocasião, houve prestação de contas sobre ações desenvolvidas em prol da comunidade e das associadas, a partir de recursos oriundos de emendas impositivas.

O gestor da Semdec ressalta que a ASIMUSEP/SE é uma instituição de grande relevância para as mulheres que atuam na segurança pública. “Elas apresentaram todo o trabalho que é desenvolvido pela Associação, além de sugerir algumas demandas para as nossas guardiãs, a fim de que elas possam prestar um melhor serviço na cidade de Aracaju”, pontuou.

A presidente da associação, Svetlana Barbosa da Silva, ressalta que esse momento é fundamental para apresentar os resultados alcançados. “Hoje estamos aqui, com o secretário, fazendo a prestação de contas do nosso trabalho, pois a secretaria ficou responsável pela fiscalização dos eventos promovidos junto à comunidade, em decorrência das emendas impositivas recebidas pela Associação”, explicou.

Svetlana Silva também revela a importância do apoio concedido pela Semdec. “Viemos externar a nossa alegria e gratidão pelo apoio que foi dado nesse tempo de gestão com o apoio fundamental do tenente-coronel Lucas Rebello e sua assessoria, que esteve conosco dando suporte para que pudéssemos fazer esse trabalho junto às associadas e junto à comunidade. É muito importante essa interlocução e esse apoio mútuo, pois ganham a comunidade, as associadas e as guardas municipais que são abraçadas por essa instituição”, salientou.

Foto: Ascom Semdec