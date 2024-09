Delegada Danielle destaca propostas para a melhoria do transporte público de Aracaju

Na manhã desta sexta-feira, 13, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, concedeu entrevista ao programa Cultura Notícias e falou sobre diversos temas relacionados às eleições de 2024. Entre eles, as qualidades necessárias para assumir a gestão da cidade, suas propostas para o transporte público.

Danielle afirmou que está preparada para ser prefeita da capital sergipana. “Que é uma função que precisa de alguém que realmente tenha responsabilidade com a coisa pública, que tenha experiência com a gestão e o devido cuidado com o dinheiro público. Esses são ingredientes que são importantes para quem vai assumir o cargo de prefeito, o cargo de governador, enfim, para quem vai gerir a coisa pública”, afirmou.

“E eu tenho certeza que, com a minha experiência de delegada de polícia por 24 anos, a minha experiência de gestão enquanto secretária de Políticas para as Mulheres e o meu comprometimento com as pessoas e com a coisa pública, eu tenho o necessário para ser a próxima prefeita de Aracaju”, enfatizou a delegada Danielle.

Quando questionada sobre o sistema de transporte público atual e as suas propostas para a melhoria do serviço prestado aos aracajuanos, a candidata chamou atenção para a licitação que foi concluída às vésperas da eleição após anos de espera. “Uma licitação que foi feita a toque de caixa e repique de sino, agora no final da gestão de Edvaldo e que a justiça aponta irregularidades. A primeira coisa, quando chegarmos na Prefeitura de Aracaju, é saber se essa licitação será válida ou se a gente vai precisar abrir um outro processo licitatório”, destacou.

Danielle também apresentou as suas propostas para a melhoria do serviço. “A gente trouxe lá no nosso plano de governo, por exemplo, o Rolê 3, que é uma proposta nossa que garante um bilhete único com validade de 3 horas, permitindo que as pessoas utilizem o transporte público livremente neste intervalo sem precisar passar pelos terminais de integração. Essa é uma reclamação que eu recebo muito porque, às vezes, as pessoas precisam ir para os terminais para pegar outro ônibus até onde elas vão, o que, na maioria das vezes, demanda muito tempo”, pontuou.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia