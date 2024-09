Delegada Danielle detalha modelo de subprefeituras nos bairros e demais propostas

Em entrevista ao SE2, telejornal noturno da TV Sergipe, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), apresentou propostas que dispõem sobre a criação das subprefeituras, um auxílio educação para os alunos da rede municipal e de uma renda mínima para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela também reforçou o seu posicionamento político.

“Eu não tenho acordo com Edvaldo. Eu até fui convidada para fazer parte da chapa do candidato apoiado por ele e não aceitei porque eu quero ter a tranquilidade de combater e criticar aquilo que eu acho que não funciona. Eu faço parte de um grupo político em que o líder é o governador Fábio Mitidieri, porém, eu não tenho acordo com o prefeito Edvaldo. Por isso, eu estou tranquila e me sinto livre para estar aqui com a minha candidatura e para criticar aquilo que eu acho que não funciona a contento”, esclareceu a candidata.

Sobre a criação das subprefeituras nos bairros, Danielle detalhou que a proposta seguirá o modelo que já existe em outras cidades. “O grande objetivo das subprefeituras é a descentralização da gestão. Nós queremos facilitar, fazendo com que o cidadão procure aquela subprefeitura e resolva o problema de imediato. Ela funcionará como uma zeladoria daquele conjunto de bairros, para que a população destas localidades consiga assistência imediata”, pontuou.

Questionada sobre o custo da criação das subprefeituras nos bairros, Danielle afirmou que a gestão já possui os recursos necessários. “Não causa impacto para a prefeitura porque nós já temos a estrutura, inclusive de pessoal, criada e que, se souber alocar para prestar um serviço de qualidade para a população, a gente descentraliza a gestão e o serviço público chega muito mais rápido para aquela pessoa na ponta que precisa desse serviço”, afirmou a delegada.

Ainda na entrevista, Danielle falou sobre as propostas de criação de um auxílio educação e de uma renda mínima para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “A proposta é que a gente desenvolva programas como o CMais, que acontece no âmbito do estado, que é similar ao Bolsa Família, mas para atender essa população que está em situação de vulnerabilidade e, muitas vezes, nem tem documentos”, salientou.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia