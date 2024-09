Delegada Danielle firma compromisso com os hospitais filantrópicos

Candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) assinou, nesta quarta-feira, 4, uma carta compromisso com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase) assegurando que, em sua gestão, vai buscar ofertar à sociedade assistência à saúde qualificada, universal, integral e equânime através dos hospitais filantrópicos de Aracaju.

A assinatura ocorreu durante reunião com a diretoria da entidade. “Um dos compromissos é a integração da rede dos hospitais filantrópicos com a rede de saúde municipal, visando uma coordenação mais eficaz dos serviços e a melhoria do atendimento à população aracajuana”, salientou Danielle.

A candidata a prefeita reforçou que a saúde será uma das prioridades de sua gestão. “A saúde é uma das grandes reclamações da população de Aracaju e, obviamente, um dos nossos compromissos prioritários é com esta área essencial. E não tem como falar de saúde pública na capital sem falar nos hospitais filantrópicos. Contem com a gente, que tenhamos esse contato permanente com todos que fazem a saúde para que o serviço chegue ao cidadão da melhor forma possível”, ressaltou Danielle Garcia.

A presidente da Federase, Carolina Teixeira, agradeceu o compromisso da delegada Danielle com os pleitos da filantropia aracajuana. “Por conhecer um pouco mais sobre a história e o que representa cada hospital filantrópico de Aracaju (Cirurgia, Santa Isabel e São José) e firmar o compromisso com o que a Federase colocou, assinando a nossa carta aos candidatos a prefeito de Aracaju”, destacou.

“Entre os compromissos, viabilizar uma mesa de negociação constante com a nossa federação, de integrar os nossos sites à rede de saúde municipal de Aracaju cada vez mais, de pagamentos em dia. Isso é extremamente importante para nossas instituições, mas também para os usuários do SUS”, pontuou a presidente da Federase.

O compromisso dos candidatos com os hospitais filantrópicos reflete um olhar atento e sensível às reais necessidades da sociedade e, com esse apoio, será possível ampliar o impacto positivo dessas instituições na cidade. “Agradecemos também a credibilidade e a confiança que a delegada Danielle depositou em nossa instituição. A candidata foi a única que não pediu tempo para analisar, concordando logo, o que mostra a boa vontade, mas também uma credibilidade acima de tudo, porque entende as necessidades dos hospitais filantrópicos”, afirmou a diretora jurídica da Federase, Marcela Pithon.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia