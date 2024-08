DELEGADA DANIELLE GARCIA ATRIBUI A FORÇA DA SUA CANDIDATURA AO APOIO RECEBIDO DOS ARACAJUANOS

Em entrevista à rádio Xodó FM, nesta quarta-feira, 7, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), agradeceu o apoio dos aracajuanos durante a sua convenção partidária e atribuiu a força da sua candidatura ao incentivo que tem recebido das pessoas desde que anunciou que estaria na disputa.

“A convenção foi um momento de muita emoção, nem a gente esperava conseguir reunir tanta gente e tanta gente voluntária, pessoas que estavam ali porque queriam, porque viram nas redes sociais e porque acreditam em nosso projeto e em nossa história na política. Uma coisa muito espontânea, organizada. E, para mim, foi um momento muito especial porque, pela primeira vez, eu tinha a presença da minha filha, que muito me incentivou a ser candidata. Ela veio pra mim e disse: minha mãe, você tem que participar dessa eleição. Você tem que continuar sendo essa mulher forte que você sempre foi. E isso me emocionou muito”, afirmou Danielle.

A pré-candidata ressaltou que o apoio popular lhe dá forças para continuar na disputa pela Prefeitura de Aracaju. “Naqueles momentos em que a gente fica em dúvida e pensa numa eleição com um partido só, uma chapa puro-sangue, eu sempre recebo tanta mensagem de apoio, tantas pessoas me incentivando. Assim eu vejo que eu não posso desistir. Não dá pra desistir. Essa força que vem de dentro de mim é por essas pessoas, que muitas eu nem conheço, não tenho convivência, mas que acreditam tanto em mim”, disse.

Em seguida, Danielle afirmou que Aracaju continua com problemas de 2020, quando ela foi candidata a prefeita, e precisa de mudança. “Os meus princípios e os meus valores não mudaram. Vocês vão perceber que muito do que eu falava em 2020, eu vou continuar falando porque acho que muita coisa não mudou. A gente já falava em falta de vaga em creches, do caos do transporte público, que bom que veio a licitação, mas agora a gente precisa cobrar das empresas um transporte público de qualidade para as pessoas”, pontuou.

“A gente já falava sobre educação, sobre a nota do Ideb, sobre saúde, que não tem um lugar que eu vá que eu não receba uma reclamação da saúde. Em todos os lugares que eu vou, todas as comunidades que eu tenho a oportunidade de conversar continuam falando sobre a falta de remédios no posto, sobre a falta de médicos, sobre a falta de um dentista para atender os aracajuanos. São problemas que continuam e a gente precisa realmente dar uma virada de chave”, complementou.

Sobre a escolha do professor Ayslan para compor a chapa, Danielle explicou a escolha do MDB. “O professor Ayslan, que é candidato pela primeira vez, é um homem muito inteligente e que tem uma história de vida admirável. Portanto, um bom nome para caminhar ao meu lado nessa campanha. Temos uma chapa formada por uma delegada e um professor, pessoas de origem simples, não somos herdeiros de nada, mas somos capacitados para dialogar com os aracajuanos e estamos dispostos a andar muito para isso”, concluiu Danielle.

Ascom Delegada Danielle Garcia