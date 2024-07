Delegada Danielle Garcia confirma a convenção eleitoral para 4 de agosto

A presidente do Diretório Municipal do MDB de Aracaju, a delegada Danielle Garcia, pré-candidata a prefeita da capital, confirmou que a convenção eleitoral do partido ocorrerá no dia 4 de agosto, às 10h30, no Hotel Arcus, no bairro Coroa do Meio.

Além da definição da chapa majoritária, a convenção também homologará os nomes que irão compor a chapa proporcional do MDB para a disputa de vagas na Câmara Municipal de Aracaju.

“Será mais um importante passo nesse processo de reconstrução e fortalecimento do MDB em Sergipe, especialmente na capital”, afirmou a delegada Danielle Garcia.

Ascom Delegada Danielle Garcia