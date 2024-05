Delegada Danielle Garcia confirma pré-candidatura a prefeita de Aracaju

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, a delegada Danielle Garcia (MDB), confirmou, nesta segunda-feira (27), sua pré-candidatura a prefeita de Aracaju. Ela também informou que se afasta da pasta do Governo no próximo dia 5 de junho para se dedicar integralmente ao seu projeto político visando o pleito que se aproxima.

Danielle Garcia ressaltou que sua pré-candidatura atende a um anseio dos aracajuanos. “Em todas as pesquisas aparecem o nome de Danielle e muito bem posicionado. E isso reflete a vontade da população. A gente percebe também esse desejo ao caminhar por Aracaju e nas manifestações pelas redes sociais. E acredito que isso se deve ao que construímos nos últimos dois pleitos e ao trabalho desenvolvido na SPM”, afirmou Danielle Garcia.

A delegada salientou que vai fazer uma pré-candidatura e, posteriormente, candidatura, propositivas. “Espero que essa seja uma campanha onde sejam debatidas ideias para solucionar os problemas de Aracaju e melhorar a vida dos aracajuanos. E é essa linha que irei seguir, mantendo sempre o respeito aos adversários”, enfatizou.

“Eu venho de uma história política em que eu apontei erros, especialmente em 2020. De lá para cá tiveram acertos da gestão, mas ainda há coisas que precisam ser solucionadas e outras melhoradas, a exemplo das enchentes, do transporte público. E é por isso também que eu decidi ser pré-candidata, porque sei que tenho capacidade de fazer uma gestão que traga soluções para isso”, complementou Danielle Garcia.

Fonte e foto assessoria