DELEGADA DANIELLE GARCIA REALIZA CAMINHADA E APRESENTA PROPOSTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, promoveu uma caminhada no Centro da cidade, nesta sexta-feira, 16, para conversar com os comerciantes e com a população que frequentava o local. Ao lado do seu candidato a vice, o professor Ayslan, ela defendeu a revitalização da região central através do programa Centro Vivo.

“O centro de Aracaju é o coração pulsante da nossa história, da nossa economia e da nossa cultura. Vamos juntos revitalizar esse espaço tão importante, mantendo viva a tradição e construindo um futuro melhor para todos. Uma das iniciativas do nosso mandato será trazer o gabinete da prefeitura para o Centro”, afirmou Danielle.

Para a revitalização e fortalecimento do Centro da cidade, Danielle traz ainda como propostas novos calçadões e calçadas mais largas nas ruas principais, reforma e modernização dos casarões históricos, como o da Fonseca, Casa de Zé Peixe, Igreja do São Salvador e o Edifício Danuza, além da reforma e modernização dos mercados centrais.

“Vamos implantar um programa de habitação para servidores públicos municipais com incentivo para moradia no Centro e a modernização do Centro Cultural de Aracaju, transformando-o em um núcleo de exposição e pesquisa. Queremos ainda atrair novos negócios e projetos turísticos”, pontuou a delegada Danielle.

A candidata a prefeita ressaltou que o seu projeto para o Centro está voltado para a economia e os aspectos cultural e histórico. “O Centro tem sido esquecido pelo poder público, mas temos boas ideias para reviver os seus melhores tempos. E faremos isso sempre dialogando com os comerciantes e moradores”, assegurou a delegada Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia