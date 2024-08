Delegada Danielle Garcia reforça o compromisso com os aracajuanos

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, concedeu entrevista para a TV Atalaia, nesta terça-feira, 27, onde falou sobre política partidária, campanha eleitoral, respondeu os questionamentos acerca da sua candidatura e apontou alguns temas presentes no seu plano de governo para 2025-2028.

Logo no início da entrevista, Danielle reafirmou o seu compromisso com os aracajuanos e confirmou o seu nome na disputa pela Prefeitura. “O aracajuano já me conhece, sabe de onde eu vim, de toda a minha luta na polícia, sabe das últimas eleições. O quanto foi árdua essa corrida para chegar até aqui. E eu me sinto muito bem porque eu tive 110 mil votos na última eleição e eu não poderia deixar essas pessoas órfãs dessa vontade de mudança para Aracaju. Então, esse chamado que veio das ruas, eu tinha que corresponder com a minha candidatura confirmada. É por essas pessoas que eu estou aqui, é por todos aqueles que não desistiram de mim e eu também não poderia desistir”, disse a candidata.

Em seguida, Danielle respondeu sobre os convites que recebeu para compor outras chapas como vice-prefeita. “Eu tinha a opção de ser vice do candidato a prefeito. Para mim, seria muito mais fácil ter aceitado, mas quem disse que eu quero trilhar o caminho mais fácil? Nós temos uma candidatura de verdade, para trabalhar pelo povo. O caminho mais fácil não me interessa, o meu caminho é de luta, verdade e coragem”, afirmou.

Sobre as propostas do seu plano de governo, Danielle mais uma vez defendeu a integração da Guarda Municipal com as forças de Segurança do Estado, além da intersetorialidade entre as demais pastas. “O Gabinete de Gestão Integrada é nos mesmos moldes que já acontece hoje na Segurança Pública. Nós estamos falando de segurança, mas eu posso dar esse exemplo para todas as pastas, não há como pensar as ações em caixinhas separadas. A assistência social não trabalha sozinha, a segurança não trabalha sozinha”, propôs.

“Então no caso da segurança pública municipal, a gente precisa integrar as Guardas Municipais, que são forças auxiliares da Segurança Pública, com as polícias. Unir o videomonitoramento municipal com o do Estado. E esse Gabinete Integrado de Segurança Pública vai permitir uma maior integração para que a segurança da população seja efetiva”, complementa a delegada.

Por fim, Danielle defendeu uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas. “Não há nada mais grandioso do que a vida das pessoas. Eu acho que um erro que se comete hoje na gestão municipal é pensar nas grandes obras, nos números, na infraestrutura e deixar de pensar no cidadão. Eu falo sobre pensar no cidadão na dupla perspectiva, o cidadão que é destinatário da política pública e o cidadão que está por trás dos balcões, o servidor público e os prestadores de serviço. Então a gente precisa olhar para as pessoas. É com esse cuidado e olhar que eu quero fazer essa gestão da Prefeitura de Aracaju”, concluiu a delegada Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia