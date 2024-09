Delegada Danielle intensifica atos de campanha nos bairros e reforça apoio popular

Na reta final da disputa pela Prefeitura de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) tem intensificado os atos de campanha pelos bairros da capital. No último final de semana, por exemplo, ela realizou carreatas, reuniões e outras ações no Luzia, Ponto Novo, Farolândia, América, Capucho, Coqueiral, Bugio e no Santa Maria.

“Em cada canto de Aracaju por onde a gente passa, os aracajuanos manifestam o apoio à nossa candidatura, porque eles conhecem e confiam em nosso projeto. Lembram da nossa atuação na polícia de combate à corrupção, nosso trabalho em prol das sergipanas na Secretaria de Políticas para as Mulheres e, agora, estão conhecendo nossas propostas para resolver os problemas da nossa cidade”, afirmou Danielle.

A candidata reforçou o compromisso de promover uma gestão focada, acima de tudo, nas pessoas. “Sempre aberta ao diálogo para compreender os anseios da população em cada bairro e, a partir disso, realizar as obras necessárias e garantir a melhoria efetiva dos serviços”, ressaltou Danielle.

Durante os eventos, entre um gesto e outro de apoio à delegada Danielle e de voto no 15, reconhecimentos ao que Danielle já fez, inclusive com relatos de fatos. “A senhora me enxergou como mulher naquele tempo. Foi medida protetiva, foi polícia na minha porta, quem mora aqui viu o que eu passei. Então, eu só tenho o que agradecer e a senhora pode entrar mil vezes que o meu voto sempre vai ser para a senhora”, disse uma das apoiadoras sobre Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia