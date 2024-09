Delegada Danielle realiza carreatas nas zonas Norte e Sul da capital e recebe apoio

A delegada Danielle (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, tem caminhado pelos bairros para apresentar suas propostas e ouvir as demandas dos aracajuanos. No último final de semana, ela e o seu candidato a vice, o Professor Ayslan, passaram em carreata pelo Jardim Centenário, Maria do Carmo e Santos Dumont, na Zona Norte, e no Paraíso do Sul e Padre Pedro, no bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital.

“Esse é o meu jeito de fazer política, gosto de estar perto das pessoas, ouvindo as suas demandas e explicando o nosso projeto de futuro para Aracaju. A cada gesto de carinho, temos a certeza de que o nosso projeto se fortalece cada vez mais e nos faz seguir com coragem nessa caminhada. Os aracajuanos sabem que temos coragem para fazer o que é necessário para a nossa cidade avançar e irão votar no 15 no dia seis de outubro”, afirmou a delegada.

E nesse contato direto com os aracajuanos, Danielle tem recebido reclamações constantes referentes aos problemas em diversas áreas, a exemplo da saúde, da infraestrutura dos bairros e do acesso à educação básica. “Nós temos intensificado os atos nos bairros de Aracaju e, conversando com as pessoas, temos percebido que algumas reclamações são comuns nos bairros mais distantes da região central da cidade”, pontuou.

“Como a falta de infraestrutura adequada, inclusive com ruas ainda sem pavimentação e outras que, quando chove, parecem um rio de lama. Além disso, os problemas de acesso aos serviços de saúde e a falta de vagas em creches, para que as mães consigam deixar seus filhos em segurança para trabalhar. E por onde a gente passa as pessoas reforçam a confiança em nosso projeto para solucionar esses problemas, garantir o desenvolvimento da cidade e melhorar efetivamente a qualidade de vida dos cidadãos”, ressaltou a candidata.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia