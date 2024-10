DELEGADA DANIELLE GARCIA SOBRE APOIO A LUIZ: “CONTE COM A NOSSA FORÇA DE TRABALHO. VAMOS PEDIR VOTO”

Após disputar a Prefeitura de Aracaju, com Danielle Garcia e o professor Ayslan, o MDB declarou apoio a Luiz Roberto (PDT). A informação foi divulgada na sexta-feira, 11, em nota assinada por Danielle, presidente municipal da sigla, e o senador Alessandro Vieira, presidente estadual do MDB. No sábado, 12, foi realizado o primeiro ato em apoio a Luiz e Fabiano (PP) na Orla da Atalaia.

Na presença da militância do partido e dos principais líderes políticos de Sergipe, o MDB apresentou as razões pelas quais se une a Luiz neste segundo turno. “Esta foi uma decisão por unanimidade. Ninguém se opôs para que a gente viesse ao projeto e eu fico muito feliz por termos essa convivência, dividindo responsabilidades. Essa não é uma responsabilidade somente minha, não foi algo somente para Danielle decidir, foi algo em conjunto”, explicou Danielle Garcia.

Ao lado do seu candidato a vice, professor Ayslan, Danielle reafirmou o seu compromisso com a candidatura de Luiz. “A gente quer que as coisas aconteçam. Por isso, vamos unir forças para que a gente transforme a nossa cidade, o nosso estado. Eu não sei ser morna, para mim se for quente é pegando fogo, se for frio é gelado trincando o dente. Então, eu não entro meia sola. Meu povo está aqui para trabalhar como soldado. Nós convocamos nossas lideranças e está todo mundo nas ruas daqui a pouco para ajudar”, disse.

Para o senador Alessandro Vieira, a decisão foi tomada pensando na cidade e nas pessoas. “Agora, são duas alternativas. Todos foram ouvidos e com unanimidade o partido decidiu. O melhor caminho é apoiar a chapa de Luiz e Fabiano, que são claramente as pessoas mais preparadas para fazer as entregas. Basta comparar currículos, capacidades, perfis, apoios. Luiz vai ter muito mais capacidade para entregar soluções para os aracajuanos. Tem apoio do governo estadual, do governo federal, da bancada de parlamentares em Brasília, um número significativo de vereadores que já declaram apoio a ele, esse conjunto vai garantir que Aracaju continue avançando”, explicou o senador.

Luiz Roberto falou sobre como foi a conversa com o MDB. “Nós mostramos que gostaríamos que eles se somassem ao nosso projeto, inclusive, incorporando ideias do plano de governo de Danielle. Por isso, fiquei muito feliz por contar com esse importante apoio. Um apoio intenso que será muito importante para fortalecer o projeto que fará Aracaju avançar ainda mais”, disse Luiz.

Ao definir o apoio, Danielle Garcia reforçou a necessidade de melhorar algumas aŕeas da cidade, compromisso assumido por Luiz neste sábado, 12. “Danielle elencou algumas comunidades que precisam de intervenção da Prefeitura, algumas delas já estão sendo feitas e já está no nosso plano de governo mais 12 comunidades que não tem saneamento básico, a exemplo Recanto dos Cajueiros, Jardim dos Coqueiros, Monte Belo e Porto do Gringo”. Ao lado de Danielle, Luiz ainda reforçou que irá criar uma secretaria de políticas públicas para as mulheres. “O nosso plano de governo é o único que tem a criação de uma secretaria especial para as mulheres. É só comparar”, completou Luiz ao lado do seu candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira.

“Mas, Luiz, quero dizer que sou chata pra caramba e estamos aqui para ficar no pé, porque gostamos da coisa certa, a gente quer que as coisas aconteçam, nós já tivemos a oportunidade de conversar e eu não quero mais passar pelos lugares que passei e ver pessoas ainda morando mal, vivendo na lama, passando fome, isso dói no nosso coração e sei que dói no de vocês também”, ressaltou Danielle.

União

O prefeito de Aracaju e presidente estadual do PDT, Edvaldo Nogueira, agradeceu ao apoio do MDB e reforçou o compromisso do partido com o melhor para a cidade. “Gostaríamos de agradecer aos companheiros e às companheiras do MDB, à Danielle Garcia, ao senador Alessandro Vieira e a todos que fazem o partido, que de maneira democrática, compreenderam a importância de aderir a esse projeto, que é o melhor para que a nossa cidade continue avançando. Reconstruímos a cidade, ela cresceu, se desenvolveu e agora vai avançar com Luiz e Fabiano. Obrigado pela confiança que vocês depositam nesta candidatura. Nós estamos construindo um projeto para o futuro” afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O governador Fabio Mitidieri (PSD) ressaltou a importância do apoio do MDB e de Danielle Garcia. “Eu sou o admirador do trabalho desde quando ela chegou no segundo turno da minha eleição para governador. Luiz vai ver o que Dani é capaz de fazer, assim como fez por mim, fará por você. Vai caminhar e vai conversar com a população. Essa mulher é de luta”, reforçou Fabio, que também é presidente estadual do PSD.

Presenças

Ainda participaram do ato o deputado estadual Jorginho Araújo, a deputada estadual Kitty Lima, a secretária de Estado do Esporte, Mariana Dantas, o diretor-presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, além de lideranças, candidatas e candidatos do MDB.

Ascom Delegada Danielle Garcia